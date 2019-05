Maltraitance : «il faut signaler et agir en prévention»

L’histoire de cette fillette de 7 ans qui aurait été battue à mort et qui aurait subi des mauvais traitements pendant des années est «bouleversante», et montre qu’il ne faut pas hésiter à signaler tout cas suspect aux autorités, selon Fannie Dagenais, la directrice générale de l’Observatoire des tout-petits.

Fannie Dagenais qui travaille au quotidien pour le bien-être des petits est catégorique : mieux vaut signaler pour rien que de ne pas signaler du tout.

En entrevue avec Mario Dumont, Mme Dagenais a voulu clarifier ce que l’on entend par «maltraitance», puisque celle-ci prend diverses formes.

À LIRE ÉGALEMENT:

La fillette de 7 ans aurait été attachée et bâillonnée pendant des heures

La fillette aurait tenté de fuir la résidence en pleine nuit la veille du drame

«Il y a clairement eu des failles» dans le système, dit le ministre Carmant

Attention aux conclusions hâtives, dit la DPJ de l’Estrie

Décès d’une fillette à Granby: «C’est Aurore l’enfant martyre»

Enfant maltraitée: «Le DPCP devra mettre ses culottes»

«Toutes les formes d’abus et de négligence qui peuvent avoir des conséquences sur la sécurité de l’enfant, sur son développement et sur son intégrité physique. Ça inclut la négligence, le fait de ne pas répondre aux besoins de l’enfant. Ça inclut également des abus physiques, des mauvais traitements psychologiques : comme un enfant qui est constamment diminué, qui va recevoir des commentaires désobligeants à longueur de journée, qui va se faire crier après de façon violente. Ça inclus aussi les abus sexuels et l’abandon» détaille Mme Dagenais.

La spécialiste croit que la prévention de la maltraitance est possible, et qu’il faut agir en amont

Mais pour Mme Dagenais, le plus important encore serait d’agir en prévention afin que de telles situations ne se produisent plus jamais.

«La littérature scientifique ce qu’elle nous dit c’est qu’il y a des conditions difficiles dans lesquelles vivent les familles qui peuvent augmenter le stress et qui font que ces événements-là sont plus susceptibles de se produire. Il faut avoir un œil sur les conditions de vie.»

Pauvreté, maladie mentale, stress, difficulté de la conciliation travail famille, consommation de stupéfiant, d’alcool, sont des facteurs de risques pouvant mener à de la violence envers les enfants.

«Plus ces facteurs de risques s’additionnent plus les enfants peuvent être exposés à de la violence, négligence et autres problèmes. C’est comme une marmite dont l’eau augmenterait de température : à un moment le presto se met à siffler et saute», image Mme Dagenais.

Comme société elle croit que c’est en travaillant sur ces conditions de vie en utilisant tous les leviers possibles en prévention que des enfants pourront être sauvés.

***Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus. ****