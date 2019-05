Moins facile d’acquérir une maison au Québec

La capacité financière des ménages de se porter acquéreur d’une résidence a reculé au Québec au cours du premier trimestre de 2019, un élan contraire au reste du pays, révèle l’Indice d’abordabilité Desjardins (IAD).

Selon les données dévoilées mercredi, c’est à Sherbrooke où l’accessibilité «s’est la plus affaiblie en raison d’une hausse marquée du prix de vente moyen d’une propriété», a précisé mercredi l’économiste de Desjardins Chantal Routhier.

Dans la métropole québécoise, «la contraction de l’IAD est imputable à la stagnation des revenus moyens des ménages après impôts et à l’augmentation du prix de vente moyen d’une propriété», a-t-elle ajouté.

L’IAD s’est toutefois améliorée à Québec, Saguenay et Trois-Rivières.

En revanche, dans le reste du Canada, tant en Ontario qu’en Colombie-Britannique, deux marchés particulièrement chauds en matière d’immobilier, l’IAD s’est améliorée. En Ontario, les augmentations de l’IAD les plus importantes ont été mesurées à Toronto et à Hamilton, «là où les baisses les plus prononcées du prix de vente moyen ont été enregistrées», a indiqué Mme Routhier.

À Vancouver, qui est reconnue pour ses prix astronomiques dans le marché de la maison unifamiliale, l’accès a de nouveau été plus facile pour les acheteurs, et ce, pour un troisième trimestre de suite.

«C’est essentiellement le repli du prix de vente moyen d’une propriété qui a contribué à cette détente», a précisé l’économiste.

Soulignons enfin que Desjardins précise que malgré cette «embellie» moyenne à l’échelle canadienne, l’IAD «demeure toutefois inférieure à sa moyenne historique, ce qui signifie qu’il était plus difficile d’accéder à la propriété durant le premier trimestre de 2019 que ce qui a été observé en moyenne au cours des 20 dernières années», a précisé Mme Routhier.