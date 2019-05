On craint la pluie en Outaouais

Un système dépressionnaire va traverser les Grands Lacs, mercredi, et apporter un mélange de précipitations sur l'Outaouais.

Selon Environnement Canada, ces précipitations débuteront principalement sous forme de pluie en mi-journée avant de se changer en neige sur les secteurs plus au nord au cours de l’après-midi.

La neige pourrait se changer en pluie verglaçante en soirée ou dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les quantités de pluie pourraient approcher 25 millimètres le long de la rivière des Outaouais alors que les secteurs plus au nord recevraient près de 5 centimètres de neige lourde.

Bilan des inondations

Le plus récent bilan d’Urgence Québec faisait état de 10 474 personnes évacuées et 7053 résidences inondées sur l’ensemble de la province. Les régions des Laurentides (6947 personnes évacuées, dont 6000 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac) et de l’Outaouais (2658 évacuées, dont 1395 à Gatineau) sont les plus touchées.

Les résidents de Gatineau ne sont pas au bout de leurs peines alors que le niveau de la rivière des Outaouais continue de monter.

«Selon les prédictions, on va dépasser de 40 centimètres le point le plus haut de 2017 dans la partie ouest de la ville et dans l’est, là où il y a le plus de sinistrés, ce sera 30 centimètres de plus qu’en 2017», avait expliqué mardi le maire, Maxime Pedneaud-Jobin.

Comme il y a deux ans, Pointe-Gatineau demeure le secteur le plus touché de la ville où résident plus de 5000 personnes.

En raison de la fonte des neiges plus au nord, les niveaux d’eau risquent de continuer de monter dans les prochains jours.