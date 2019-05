Une jeune avocate québécoise affirme que le projet de loi 21 sur la laïcité du gouvernement Legault brise ses ambitions de carrière.

Nour Farhat, avocate et membre du Barreau du Québec, a écrit une lettre ouverte au site spécialisé d’information juridique droit-inc.com pour expliquer sa position.

«Je suis une jeune avocate qui porte le voile et le projet de loi 21 fait obstacle à mes rêves et ambitions, et ce, sur la base de mes croyances religieuses», écrit celle qui veut devenir procureure de la Couronne, et donc employée de l’État.

Pour Richard Martineau, ce n’est pas le projet de loi qui empêche cette jeune femme de réaliser ses rêves, mais tout simplement parce qu’elle refuse d’enlever son signe religieux.

«Ce sont ses croyances à elle! Elle refuse d’enlever son voile. Il faudrait peut-être qu’elle parle à son imam. C’est peut-être son imam qui va briser ses rêves, pas le projet de loi 21! On ne lui demande pas d’enlever son voile en tout temps, seulement pendant qu’elle travaille», détaille le chroniqueur.

Pour lui, le projet de loi 21 a le dos large...

Burkini dans le «Sports Illustrated»

Par ailleurs, le chroniqueur a souligné la présence de la première femme portant un burkini dans l’édition spéciale du Sports Illustrated.

Une photo qui soulève la controverse, et qui va en quelque sorte à l’encontre de la publication habituellement très sexy.

«La fille est couverte de pied en cap. Je vous annonce une nouvelle : le prochain calendrier des pompiers : il va avoir un gars en «suit» de «skidoo», le bonhomme Carnaval et Youppi! Aussi : à partir de ce soir aussi Chez Parée: les filles vont danser en burka à votre table. Allez-y profitez en!»

***Voyez sa chronique intégrale dans la vidéo ci-dessus.***