Une garderie détruite par la force de l’eau

Le babillage des enfants a fait place à la destruction à la garderie La Souris verte de la 31e Avenue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac quand l’eau a envahi le sous-sol de l’endroit qui accueille habituellement 80 tout-petits.

«Ça brise le cœur surtout que j’habite ici et que je vois tout ce qui a été détruit», se désole Zoé Roy, fille de la propriétaire de la garderie, devant le triste constat.

Le sous-sol de la garderie sur deux étages a été inondé par les flots qui ont quasiment atteint le plancher du rez-de-chaussée et tout balayé sur leur passage.

Jouets, mobilier, bricolages des tout-petits; tout a été imbibé. Les vitres ont éclaté, la porte a été tordue, même le chauffe-eau a été déplacé par la force de l’eau.

La crue est survenue samedi alors qu’heureusement aucun enfant ne se trouvait sur place. «Ça aurait été terrible. Des enfants ont des problèmes, sont très jeunes. Il aurait fallu tous les sortir en même temps», souligne Zoé Roy qui est consciente de sa chance malgré la destruction qui l’entoure.

Des parents des enfants qui fréquentaient la garderie sont aussi sinistrés et La Souris verte ne peut plus les accueillir. «On cherche des solutions pour se relocaliser. Pour l’instant, on n’en a pas. On se débrouille par nous-mêmes et c’est difficile», conclut la jeune femme.

Zoé Roy tout comme sa mère aimerait avoir de l’aide du ministère de la Famille.