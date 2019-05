Les analystes de «La Joute» n’ont pas du tout été convaincus par la sortie publique de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de l’Estrie après le décès d’une fillette à Granby.

«La DPJ de l’Estrie, c’est hallucinant! C’est un autre monde, c’est vivre dans une bulle! Je n’en reviens tout simplement pas», a lancé Thomas Mulcair.

«Honnêtement, ils auraient dû s’abstenir de parler plutôt que de faire ça.»

«C’est tellement inadéquat, ça en est presque scandalisant. On a un directeur de la DPJ qui se présente et on a l’impression, à l’écouter, que sa préoccupation première, c’est de défendre les actions de sa propre institution», a ajouté Emmanuelle Latraverse.

«Il y a un manque d’empathie absolument flagrant dans sa réaction. À la longue, on en a un peu marre de ce réflexe à toujours invoquer la confidentialité. Cela devient un prétexte finalement au manque de transparence.»

Un manque d’empathie que partage Thomas Mulcair.

«Où est l’empathie, la compréhension, la compassion pour les cas des individus?», a-t-il dit.

«Qu’est-ce qu’ils ont fait? C’est assez d’aller devant un micro et avouer que c’est une situation qui dépasse leur capacité de réagir. Mais qu’est-ce qu’on attend? Qu’est-ce qu’il (le directeur de la DPJ, NDLR) a fait pour signaler cette situation intolérable? Comment il pouvait aller prendre ses soirées, ses fins de semaine et ses vacances en sachant la réalité de ces enfants-là?»