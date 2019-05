Vous ne verrez bientôt plus les mentions «j’aime» sur Instagram

Il ne sera bientôt plus possible pour les utilisateurs canadiens d’Instagram de voir le nombre de mentions «j’aime» sur une photo ou une vidéo.

Selon ce que rapporte Bloomberg, Facebook, propriétaire d’Instagram, va lancer un projet pilote plus tard cette semaine au Canada qui va «enlever le nombre total de mentions "j’aime" sur les photos et vidéos», a expliqué la compagnie qui souhaite rendre son réseau social plus sain pour ses utilisateurs.

«Nous testons ceci parce que nous voulons que vos abonnés focalisent sur les photos et les vidéos que vous partagez et non pas sur le nombre de mentions qu’elles reçoivent», explique-t-on.

L’utilisateur pourra toujours voir le nombre de mentions sur une photo, ce seront seulement les abonnés qui ne pourront plus le voir.

Bloomberg rappelle qu’au cours des dernières années, plusieurs réseaux sociaux ont été critiqués notamment parce qu’ils contribueraient à la dépendance à la technologie.

Twitter a lancé cette année un prototype de son application qui rendait le nombre de mentions et les partages moins visibles.