Camilien-Houde: un projet pilote «peu concluant»

L’axe Camilien-Houde/Remembrance devrait être réaménagé en chemin de plaisance, et la circulation de transit maintenue, selon l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

Après le projet pilote d’interdiction de la circulation du transit sur le mont Royal, qui s’est déroulé entre le 2 juin et le 31 octobre 2018, l’Office a tenu sur plusieurs semaines une consultation publique qui a attiré un nombre record de participants.

Le rapport produit à la suite des consultations estime que les résultats du projet pilote sont «peu concluants sous les aspects de l’accessibilité à la montagne, de l’expérience des usagers et de l’amélioration de la sécurité».

La commission recommande donc de maintenir la circulation automobile sur l’ensemble de l’axe, tout en prévoyant son réaménagement en chemin de plaisance.

Ce concept permettrait selon l’OCPM de mettre en valeur la montagne, tout en réduisant et décourageant le transit. «En bref, [ce serait] un chemin qu’on emprunterait parce qu’il est agréable et non en quête d’un raccourci», peut-on lire dans le communiqué qui accompagne le rapport, qui a été déposé jeudi matin.