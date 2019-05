Fillette martyrisée à Granby: la sainte colère de Mario Dumont

«Comme société, on a failli. Il faut faire face à la réalité.»

Revenant sur l’histoire malheureuse de cette fillette de 7 ans décédée à Granby en début de semaine, après avoir été victime de mauvais traitements, Mario Dumont s’est montré implacable, jeudi matin, lors de son passage au Québec Matin, et tout le monde y est passé dans son analyse.

À LIRE ÉGALEMENT

Attention aux conclusions hâtives, dit la DPJ de l'Estrie

Au premier chef, la DPJ, et tout particulièrement le point de presse regrettable que l’organisme a donné mercredi midi. «Je vais ménager mes mots, mais ‘’heille’’! Toute cette histoire de confidentialité... OK, on n’est pas caves, on sait qu’il y a de la confidentialité dans un dossier de DPJ, mais il y a une limite à se cacher derrière ça pour ne rien dire.»

Il s’indigne du fait que le directeur de la protection de la jeunesse au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Alain Trudel, ait considéré comme un «gros dossier» le fait que la réceptionniste est victime de la colère des gens.

«OK, c’est idiot de faire ça, d’appeler la DPJ et de chiâler après la réceptionniste... Mais c’est pas un dossier! On s’en sacre! C’est pas grave, ça! La réceptionniste, qu’elle raccroche! Il y a une petite fille qui est morte!» s’est emporté l’analyste. «Ça ne nous intéresse pas!» renchérit-il, n’en revenant pas que le directeur de la protection de la jeunesse ait presque mis sur un même pied d’égalité la mort d’une fillette et une employée harcelée.

«À un moment donné, on a l’impression que les gens ne font pas face à la situation», déplore Mario Dumont. Il enchaîne alors sur le silence de la commission scolaire qui gère l’école que fréquentait la fillette décédée. «Ils sont tous cachés. Face à la mort d’un enfant, on se cache en arrière du divan comme un chat qui entend un bruit.»

Quant au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant, on sent bien toute son humanité, on sent bien qu’il est bouleversé. «Mais il y a quelque chose qu’il n’a pas saisi: il est le porteur de notre indignation collective. Il ne peut pas être hésitant.» Les citoyens qui constatent le drame et se sentent impuissants à réagir veulent au moins sentir que le gouvernement prend les choses en main. Malheureusement, dans ce cas-ci, notre analyste n’a pas décelé la détermination. «J’ai trouvé que c’était mou», laisse-t-il tomber.

Il reconnaît que le travail de la DPJ est très difficile et exige réflexion et doigté, parce que la décision de retirer un enfant de son milieu est toujours délicate. «Mais là, dans ce cas-ci, les lumières dans le tableau de bord, les alarmes sont partout, partout, partout.»

La fuite de la fillette, la veille du drame, constituait un ultime appel au secours. «C’était sa dernière chance, parce qu’elle devait avoir vraiment peur pour sa sécurité», regrette notre analyste.

Voyez la chronique complète de Mario Dumont dans la vidéo ci-haut.