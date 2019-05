Grosse distribution pour la série Alerte Amber

Alerte Amber, la nouvelle série de TVA présentement en tournage, comptera sur une distribution cinq étoiles. Sophie Prégent, Frédéric Pierre, Mylène St-Sauveur, Guy Jodoin et Mathieu Baron se joignent à Vincent Leclerc et Madeleine Péloquin.

Mathieu Baron jouera un personnage «inattendu», tout comme Mylène St-Sauveur, a indiqué mercredi le réalisateur Stéphan Beaudoin (Yamaska, L’heure bleue).

«Le public sera étonné des propositions», a-t-il confié, alors qu’il terminait la 7e journée d’un tournage «intense».

Alerte Amber se penchera sur les moments cruciaux qui suivent la disparition d’un enfant. On savait déjà que Vincent Leclerc et Madeleine Péloquin seront, à l’écran, les parents de deux enfants, dont le plus jeune, 13 ans et autiste, est disparu.

Sophie Prégent incarnera Stéphanie Duquette, capitaine de l’Escouade spéciale pour personnes disparues, une femme «forte, avec un grand cœur, qui est habituée à prendre des décisions importantes», a décrit le réalisateur.

Elle dirigera une équipe formée par les enquêteurs Renaud Magloire (Frédéric Pierre) et Lily-Rose Bernard (Mylène St-Sauveur), ainsi que le travailleur social Dominic Lacroix (Charles-Alexandre Dubé).

Germain Houde sera un lieutenant-colonel à la retraite, le grand-père du jeune autiste disparu, tandis que Guy Jodoin se glissera dans la peau du directeur général de la Sûreté du Québec, ex-amoureux et patron du personnage incarné par Sophie Prégent.

«On a une superbe distribution, on est vraiment très fiers», s’est réjoui Stéphan Beaudoin.

Beaucoup d’émotions

Le tournage s’étalera au total sur 52 jours, à Montréal et dans les environs. La charge émotionnelle de l’histoire en fait un tournage intense, a révélé le réalisateur.

«C’est une histoire très prenante et très captivante. L’émotion est très palpable sur le plateau», a-t-il fait savoir.

Il promet que la série tiendra le public en haleine. «C’est vraiment un jeu de chat et de souris. Il y aura aussi une enquête avec le crime organisé en parallèle à l’histoire de disparition. Les dix épisodes se déroulent sur une semaine. Le temps est compté pour retrouver les jeunes, alors c’est un rythme très soutenu.»