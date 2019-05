«Ils lui avaient coupé les cheveux comme Aurore l’enfant martyre»

La grand-mère paternelle de la fillette martyrisée à Granby n’en revenait tout simplement pas lorsqu’elle l’a vue, lundi, sur son lit d’hôpital, quelques heures avant qu’elle ne succombe à ses blessures.

Maigreur extrême et blessures : la fillette de 7 ans était dans un état «épouvantable» lorsqu’elle a été trouvée lundi.

«Elle était amaigrie, elle avait des petits bras tout minces. Elle avait les bras plus petits qu’à 3 ans et demi quand elle est partie de chez moi», a raconté la grand-mère de la victime, jeudi, en entrevue avec TVA Nouvelles. «Elle était maigre, c’était la peau sur les os. C’était déformé et épouvantable. Elle avait des marques», a-t-elle ajouté.

La grand-mère paternelle s’était fait retirer la garde de la petite au printemps 2015. Elle en avait été responsable de la naissance jusqu’à ses trois ans et demi approximativement.

«Ils lui ont fait beaucoup de choses», a soutenu la femme au sujet du père de l’enfant et de sa conjointe. Les sévices, selon la grand-mère, auraient commencé en 2015 «à la minute qu’il [le père] a eu la garde».

«Moi, ce que j’ai vu, c’est qu’il lui avait coupé les cheveux comme Aurore l’enfant martyre», a-t-elle confié.

L’identité de la victime, celle de son père et celle de sa belle-mère sont protégées par une ordonnance de non-publication pour ne pas pouvoir identifier les témoins et les victimes dans cette affaire.