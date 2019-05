Beaucoup de questions se posent après le décès d’une fillette qui aurait été victime de négligence parentale à Granby.

Pour l’analyste de «La Joute», Caroline St-Hilaire, la responsabilité est collective dans des cas comme celui-là.

«Nous sommes collectivement responsables. Bien sûr on peut jeter le blâme sur la DPJ, je comprends ça. On peut jeter le blâme sur des individus, sur le voisinage, sur des institutions, mais je pense que collectivement il va falloir se poser des questions», a-t-elle avancé.

«On est responsable aussi quand on voit un enfant mal pris. Il va falloir qu’on arrête de se regarder le nombril et qu’on aide son prochain (...) Je ne sais pas comment j’aurais réagi. On a toujours peur de déranger (...) J’espère que cette petite-là n’est pas morte pour rien.»

Elle a aussi répété l’urgence de faire la lumière sur les dysfonctionnements dans cette histoire.

«On pleure tous aujourd’hui, on est en colère, mais qu’est-ce qu’on fait demain? Le premier ministre dit qu’il faut réfléchir à la question, mais moi je ne veux pas que ça prenne cinq ans. Je ne veux pas qu’on crée un comité puis qu’on réfléchisse et qu’on jase alors que pendant ce temps-là on a d’autres enfants qui n’ont pas l’aide qu’ils ont le droit d’avoir», a-t-elle fait savoir.

Un avis partagé par Thomas Mulcair.

«Il ne faut pas que ce soit une manière de repousser. Il y a urgence d’agir immédiatement (...) Ils savent qu’il y a pire. Qu’est-ce que ça va prendre pour agir aujourd’hui?», a-t-il dit.