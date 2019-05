Pourquoi le couple pourrait être accusé de meurtre prémédité?

Découverte dans un état lamentable au domicile de son père et de sa belle-mère, la petite fille aux bouclettes d’or de Granby aurait été ligotée et bâillonnée durant un long moment avec du ruban adhésif avant de succomber à ses blessures 24 heures plus tard à l’hôpital.

Arrêtés par les policiers en début de semaine, le père de 30 ans est accusé de séquestration et la femme de 35 ans de voies de fait graves et de séquestration.

La petite était toujours en vie quand les accusations ont été portées contre le couple. Les deux accusés reviennent en cour ce matin et les chefs d’accusation portés contre eux pourraient être modifiés. Le procureur de la Couronne pourrait décider de les accuser du chef le plus grave prévu dans la loi. Un criminaliste explique pourquoi.

«Même s’il n’y a pas de préméditation, ils pourraient être accusés de meurtre au premier degré selon l’article 231 du Code criminel puisqu’il y a eu séquestration qui aurait entraîné la mort de la fillette», informe Me Jean-Pierre Rancourt.

L’avocat pense que le père pourrait également être accusé de meurtre au premier degré. «Quand tu séquestres une enfant de 7 ans et que tu sais que ta conjointe va la battre, tu es aussi complice qu’elle. Les deux pourraient donc être accusés de meurtre prémédité», ajoute le criminaliste.

