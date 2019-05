Travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine: quelles seront les mesures d'atténuation?

Les travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront lancés dans moins d’un an et auront inévitablement un impact majeur sur la circulation.

Le ministère des Transports travaille sur des mesures d'atténuation, mais est-ce que ce sera suffisant?

Chaque jour ce sont environ 120 000 véhicules qui l’empruntent. La congestion est fréquente, même en dehors des heures de pointe.

Les automobilistes devront se préparer au pire: quatre ans de travaux qui débuteront en 2020, dont deux imposeront des entraves majeures à la circulation.

Pendant au moins deux ans dans le tunnel, une voie sera retranchée aux heures de pointe la semaine, et ce, dans les deux directions.

C'est la raison pour laquelle le ministère des Transports du Québec a présenté des mesures d'atténuation.

Elles consistent en de nouveaux stationnements incitatifs sur la Rive-Sud de Montréal et de nouvelles navettes d'autobus vers des stations de métro avec l'ajout de voies réservées.

On vise un service de qualité, performant, et qui est compétitif à l'auto, surtout dans les conditions d'entrave. Il va l'être. On vous garantit qu'il va l'être», explique Alexandre Debs, directeur du projet du MTQ.

Pour l’instant, impossible de savoir combien de temps le parcours prendra.

«Les opérateurs sont en train de travailler présentement à réaliser toutes ces mesures-là, tous ces nouveaux services. Donc, les temps de parcours vont être connus bien assez à l'avance», affirme Anthony D’Alba, chargé de projets pour l’ARTM.

Le MTQ organise d'ailleurs deux journées de portes ouvertes d'ici la fin du mois afin d'informer les usagers de la route du démarrage et de l'évolution des travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.