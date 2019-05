Un «marathon» pour sortir les meubles endommagés

Les sinistrés des Laurentides qui ont pu réintégrer leur maison sont entrés dans une «course contre la montre» pour tout jeter et arracher avant que la moisissure ne s’empare de leur sous-sol.

«Il faut tout enlever vite, vite, vite», dit Jean-Pierre Boisvert, 70 ans, qui s’affairait à empiler les meubles sur son terrain hier, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Il préférait travailler en étant muni d’un masque pour éviter de respirer les «spores» qui pourraient avoir colonisé son sous-sol.

«D’ailleurs, ça sent le diable en bas», avoue sa conjointe Josée Marinelli.

Les immeubles inondés sont en effet sujets à la prolifération de moisissures, expliquent des experts.

Les sinistrés ont environ 48 heures après le retrait de l’eau pour arracher les matériaux qui ont été mouillés, selon Luc Lefebvre, toxicologue à la Direction de santé publique de Montréal.

«C’est vraiment un marathon, dit-il. Une fois que l’eau part, c’est la course pour retirer les matériaux imbibés. Plus on se dépêche, moins on donne la chance aux moisissures de se développer.»

Des montagnes partout

Meubles, électroménagers, bouts d’armoires, planches, plaques de plâtre, laine minérale. Des montagnes de déchets s’amoncelaient un peu partout le long des rues qui ont été asséchées dans les derniers jours, résultat des corvées des résidents qui se sont retroussé les manches.

«À vendre pas cher», plaisantait Robert Laliberté devant un tas de rebuts devant la résidence d’une amie.

Même s’ils ont beaucoup d’eau dans leur maison, la plupart des sinistrés rencontrés se considèrent comme « chanceux », parce qu’ils ont eu plusieurs amis et proches pour les épauler.

S’il n’avait pas eu l’aide de près d’une dizaine de personnes depuis hier, Charles Sanscartier ne croit pas qu’il aurait réussi à sortir presque tous les matériaux de sa résidence.

«Oublie ça», s’exclame-t-il.

«Hier, j’ai eu une méchante bonne équipe», abonde Patrick Viel, qui a réussi à tout évacuer en 24 heures.

Flou des assureurs

Certains résidents ont toutefois reçu l’ordre de leur compagnie d’assurance de ne toucher à rien en attendant une évaluation et craignent que le délai fatidique de 48 heures ne soit dépassé.

«On est dans le flou total. [Mes assurances] m’ont dit de ne rien jeter, mais qu’est-ce que je vais faire de tout ça?» se questionne Andrade Richer en pointant les débris devant chez lui.

La situation est encore plus incertaine pour les inondés chez qui l’eau n’a pas encore été pompée par les équipements de la ville des Laurentides.

«C’est sûr que c’est frustrant, mais rendu là, on est juste contents que l’évacuation se soit bien passée», témoigne Jean-Philippe Plante qui habite sur la 22e Avenue, juste à côté de la digue temporaire.

– Avec Héloïse Archambault et Vincent Larin