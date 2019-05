Un touriste téméraire tombe dans un volcan hawaïen

Un touriste qui a grimpé par-dessus une barrière de sécurité est tombé dans le cratère d’un volcan sur l’île hawaïenne de Big Island, mercredi soir.

Mercredi soir, le téméraire visiteur visitait le volcan Kilauea avec un groupe, a rapporté la chaîne CNN, qui s’est entretenu avec un porte-parole du National Park Service.

C’est à ce moment qu’il a enjambé la rambarde de sécurité, s’est avancé vers le cratère, a perdu pied et est tombé dans la caldéra, le cratère qui résulte de l’effondrement d’une partie du volcan.

L’homme, dont on ignore l’origine ou l’âge, a fait une chute de plus d’une vingtaine de mètres sur une corniche, vers 21 h. Une opération de recherche et sauvetage s’est mise en branle et grâce à un complexe système de cordes, les secouristes ont réussi à l’atteindre et à le sortir de sa fâcheuse position.

Il aura fallu près d’une heure pour parvenir à l’extraire de la cuvette rocheuse. Le touriste, gravement blessé, a été héliporté à l’hôpital de Hilo.

Les autorités du parc vont mener une enquête et déterminer si des accusations seront déposées contre l’homme.

On a aussi profité de l’occasion pour rappeler l’importance de respecter les périmètres de sécurité dans ces zones dangereuses.