Dans 48 heures, l'un d'entre eux sera «La Voix»

Dimanche, ce sera la grande finale de «La Voix», et à quelques heures de l’événement, les quatre finalistes sont prêts à monter sur scène!

Geneviève Jodoin (Équipe Lara Fabian), Vincent Chouinard (Équipe Alex Nevsky), Rafaëlle Roy (Équipe Marc Dupré) et Colin Moore (Équipe Éric Lapointe) se feront face dimanche dès 19 h pour tenter de devenir «La Voix» du Québec.

Pour partager la scène avec eux, que des grosses pointures : Robert Charlebois; le Cirque Éloize «avec la collaboration de Serge Fiori», le rappeur Loud ainsi que la gagnante de l’an dernier, Yama Laurent. Les membres honoraires Corey Hart, Michael Bolton et Lewis Capaldi seront également de la partie.

À 48 heures du moment fatidique, Denis Lévesque a reçu sur son plateau les quatre chanteurs.

Ce qu’ils ont dit...

...Sur leur passage en finale

Colin Moore : «Jacques avait une grande partie du public. Quand j’ai vu que je chantais contre lui, je me suis dit que le public serait en masse pour Jacques. Quand j’ai entendu Jacques chanter, j’étais sûr que c’était Jacques [qui gagnait]. Quand ils ont dit mon nom, j’étais vraiment surpris.»

Geneviève Jodoin : «Samantha, c’est une grande chanteuse. Elle avait aussi beaucoup la faveur du public. Les gens l’aiment beaucoup, et je l’aime aussi. J’étais convaincue que c’était elle qui allait passer.»

Rafaëlle Roy : «Je suis encore sous le choc, j’ai le goût de pleurer. C’est trop d’émotions. J’étais persuadée que c’était Rick qui passait. J’avais fait le deuil déjà, en sachant que j’étais contre Rick Pagano, que j’admire énormément.»

Vincent Chouinard : «C’est un choc depuis les auditions à l’aveugle. Gabriel et moi, on est vraiment des bons amis. Même si on n’est pas pantoute pareil, il y a quelque chose qui nous connecte qui est vraiment fort.»

...Sur leur stratégie pour la soirée de dimanche

Colin Moore : «Ma stratégie, c’est que j’ai cassé une fenêtre en quart de finale : mon plan, c’était de chanter en français, comme ça je peux chanter en anglais pour les demi -finales. Et là j’ai trouvé que c’étaient juste des chansons en français pour la demi-finale! Ma stratégie, c’est ‘’no holds barred’’(tous les coups sont permis).»

Geneviève Jodoin : «J’étais là juste pour dire bonjour, je suis encore là. Là, c’est au-delà de toutes les attentes que j’avais. Je vais juste me faire du fun, avoir du plaisir.»

Rafaëlle Roy : «Pas de stratégie! Je ne suis pas du tout compétitive à la base. Je ne m’attendais même pas à être prise aux préauditions, donc je ne prévois pas du tout. La seule chose que je prévois, c’est de me faire du fun.»

Vincent Chouinard : «Je n’ai pas lâché [l’université] cette session-ci, un mauvais choix de ma part. Je me suis entendu avec l’université Laval. Un chanteur peut gagner sa vie avec son chant, mais je ne pense pas qu’un physicien qui ne sait pas chanter peut gagner sa vie en chantant. Si t’es capable de jumeler les deux...»