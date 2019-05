Déboires de Phénix: Ottawa et des syndicats s’entendent sur l'indemnisation

Le gouvernement du Canada est parvenu à une entente de principe avec des syndicats de la fonction publique au sujet des impacts financiers occasionnés par les importants déboires du système de paie Phénix depuis des années.

L’entente est survenue au sein du comité mixte syndical-patronal qui travaille depuis deux ans sur des solutions pour indemniser les fonctionnaires victimes des ratés de Phénix.

Plus de 146 000 employés actuels et anciens employés représentés par différents syndicats (l'Association des juristes de justice, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l'Association canadienne des agents financiers et l'Association canadienne des employés professionnels) qui pourraient avoir été touchées par le système de paye Phénix sont couverts par l’entente de principe annoncée vendredi soir.

Les employés représentés par l'Alliance de la fonction publique du Canada ne sont pas couverts par l’entente, a indiqué le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada dans un communiqué, précisant que ce syndicat «a choisi de rejeter l'offre et a mis fin aux négociations». «Le gouvernement demeure déterminé à conclure une entente qui visera tous les employés touchés par Phénix et est disposé à prolonger cette entente avec l'Alliance de la fonction publique à tout moment.»

L'indemnité négociée comprend «une disposition ponctuelle prévoyant un congé annuel supplémentaire pour les employés et une somme équivalente à ce congé pour les anciens employés et la succession des employés décédés».

Elle prévoit également une indemnité supplémentaire, «évaluée au cas par cas», qui serait accordées à des employés ayant «raté des occasions de toucher des intérêts dans des comptes d'épargne ou dans le cadre d'autres investissements financiers ou de capitaux, qui ont payé des intérêts sur des prêts ou des dettes en raison de retards dans le versement d'indemnités de départ ou de prestations de pension, ou qui ont connu de graves difficultés personnelles ou financières en raison de problèmes de paye liés à Phénix».

L’entente, qui s’appliquera aux employés de l’administration centrale, devra être ratifiée par les syndicats et le Conseil du Trésor pour devenir applicable. Des ententes semblables devraient suivre pour les employés des agences gouvernementales distinctes de l’administration centrale.

De multiples drames humains, faillites, idées suicidaires, etc., dus notamment à des absences de paies prolongées provoquées par Phénix, ont été rapportés par différents médias ces dernières années.

En octobre 2018, le vérificateur général du Canada estimait le gouvernement devait 369 millions $ à ses fonctionnaires en raison de paies incomplètes depuis le lancement du système Phénix en 2016 et que les employés devaient au gouvernement 246 millions $ à cause de paiements en trop. Selon lui, les fonctionnaires en avaient encore pour au moins trois à cinq ans avant de voir la lumière au bout du tunnel.

L’entente annoncée vendredi ne règle pas les problèmes liés à Phénix, mais «il s'agit d'une mesure concrète qui commence à indemniser chacun de nos membres pour la frustration et la détresse qu'il a éprouvées», a mentionné Dany Richard, président de l'Association canadienne des agents financiers.