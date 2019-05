Exténués à en pleurer, des experts sont «à bout de souffle»

Exténués à en pleurer, les experts en nettoyage après sinistre peinent à répondre à la demande des résidents en détresse en raison des inondations qui se multiplient en pleine pénurie de personnel.

« [Mercredi] j’avais deux employés qui pleuraient dans mon bureau parce qu’ils ne sont plus capables », dit Éric Pichette, président de Qualinet.

Ces temps-ci, ses employés travaillent quelque 100 heures par semaine. Rien qu’en provenance de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les Laurentides, ils reçoivent environ un appel toutes les sept minutes, estime-t-il.

« Ça fait 15 ans que je suis dans cette industrie et je n’ai jamais vu autant de sinistrés », abonde Nancy Raymond, présidente de Steamatic.

« On voit des phénomènes qu’on ne voyait pas avant », ajoute celle qui fait un lien avec les changements climatiques.

Déjà surchargées

Toute l’industrie du nettoyage après sinistre est « à bout de souffle », selon quatre dirigeants d’entreprises interrogés.

Après une inondation, ces experts peuvent intervenir en urgence pour extraire les eaux du bâtiment, dégarnir ou démolir tous les matériaux imbibés, assécher et décontaminer, explique Mme Raymond.

À plus long terme, ils peuvent aussi mener des travaux de reconstruction, mais ils peinent déjà à répondre aux demandes pressantes qui visent à sauver la structure avant que la moisissure ne s’installe.

Il faut dire que ces entreprises étaient déjà surchargées avant même le début des crues printanières, que ce soit en raison des pannes dues au verglas ou des pluies de l’hiver qui ont causé plus d’infiltrations qu’à l’habitude.

La plupart doivent donc refuser des contrats, à contrecœur.

« C’est dur parce qu’on aurait envie de rester et d’aider les gens [...] On sent leur détresse », dit Cédric Sansregret, un employé de Qualinet rencontré hier.

Tous les jours, la secrétaire de Sinisco répond à des gens qui pleurent, qui supplient « aidez-moi », relate la présidente Christine Dufour.

« On voudrait bien les aider, mais on manque de monde. »

Le plus gros défi

Les compagnies font parfois déplacer des employés sur de longues distances pour couvrir les régions en crise.

« Mais ça ne suffit pas », avoue Mme Dufour, soulignant que la pénurie de main-d’œuvre est le plus gros défi.

« Je pourrais facilement grossir mes équipes de six personnes », dit Steve Dumais, de Groupe Expert Sinistre.

Puisque les experts sont surchargés, il craint que des sinistrés se tournent vers des « entrepreneurs un peu véreux » ou des « petits requins » qui facturent le gros prix pour des interventions inutiles.

Dans un avis publié hier, l’Office de la protection du consommateur conseille d’ailleurs aux gens de « s’assurer d’engager une entreprise fiable ».

– Avec Vincent Larin