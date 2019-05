Fillette martyre à Granby: «On a tous le goût de se mettre un sac brun sur la tête»

«On est toujours sidérés quand des enfants trouvent injustement la mort», a lancé Mario Dumont, en souhaitant décanter sur le sujet qui a retenu la majeure partie de notre attention ces derniers jours, soit la mort choquante d’une fillette à Granby, victime de mauvais traitements.

«Dans ce cas-ci, on a tous le goût de se mettre un sac brun sur la tête», a-t-il poursuivi, estimant qu’après le choc de la nouvelle, le Québec est désormais aux prises avec un véritable sentiment de culpabilité.

C’est que plus on fouille, plus on constate que beaucoup de gens, de près ou de loin, étaient au courant de ce qui se passait. «Qu’est-ce qui s’est passé dans le Québec de 2019 pour qu’un enfant puisse être martyr pendant une aussi longue période? demande-t-il. C’est long une journée, une semaine, un mois quand tu es dans la merde!»

