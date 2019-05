La Croix-Rouge a amassé 3 millions $ pour venir en aide aux sinistrés

La Croix-Rouge canadienne a amassé en 12 jours plus de 3 millions $ pour venir en aide aux sinistrés des inondations printanières.

De cette somme, 1 million $ provient du gouvernement du Québec.

Ainsi, les familles inscrites auprès de la Croix-Rouge et qui sont admissibles pourront toucher une aide financière de 600 $ par virement électronique.

Dans un bilan partagé vendredi, la Croix-Rouge a indiqué avoir soutenu pour l’heure 3319 personnes, mobilisé 350 bénévoles, distribué aux municipalités et aux sinistrés plus de 11 000 articles, soit notamment des lits et de la literie.

Vingt-quatre centres d’accueil et d’information ainsi que d’hébergement ont été ouverts avec la complicité de municipalités touchées par les inondations.

«Nous sommes une fois de plus témoins d’un élan de générosité exceptionnel», a dit Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge canadienne au Québec.

«Cette démonstration de solidarité de la population, du milieu des affaires et du gouvernement permettra à la Croix-Rouge d’offrir une aide financière directe aux personnes et aux familles sinistrées. Nous sommes également confiants que nous pourrons accompagner les communautés dans leur rétablissement», a-t-il poursuivi.

Pour s’inscrire auprès de la Croix-Rouge, les sinistrées peuvent composer le 1 800 863-6582 ou visiter le site de la Croix-Rouge.