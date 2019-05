L'église Saint-Cœur-de-Marie à Québec menace de s’effondrer

Le propriétaire de l’église Saint-Cœur-de-Marie de Québec, Louis Lessard, déplore qu’un dégât d’eau majeur au sous-sol de l’imposante structure, découvert en mars dernier, ait sérieusement fragilisé la structure de la bâtisse de la Grande-Allée.

En avril dernier, le promoteur immobilier a demandé à la firme d’ingénieurs de Québec Douglas Consultants de constater l’étendue des dégâts. Dans un rapport datant du 1er mai, on peut lire: «De fait, une fuite d’eau au sous-sol a créé d’importants dommages à la structure. Cette fuite aurait été causée par un branchement d’eau par la Ville de Québec pour une raison inconnue, alors que l’entrée d’eau avait été coupée volontairement pour éviter les bris».

On peut notamment y voir de nombreuses photos qui montrent des fissures et des blocs de béton qui se seraient déplacés en raison de ce dégât d’eau. Ce rapport pour le moins alarmant, signé par l’ingénieur Olivier Lantier, recommande l’installation immédiate d’un périmètre de sécurité autour du bâtiment et la démolition de l’église.

Le copropriétaire Loïk Lessard a fait installer des clôtures de sécurité autour de l’église jeudi après-midi. Une mise en demeure a été envoyée par la Société immobilière Lessard à la Ville de Québec afin de se dégager de toute responsabilité advenant un effondrement qui causerait des dommages matériels ou physiques. La société exige également que la Ville de Québec procède immédiatement à la démolition des lieux à ses frais.

«La solution est la démolition, il en va de la sécurité de tous les passants et résidents du secteur. Ce n’est pas notre responsabilité, la Ville doit payer puisque ce dégât résulte de [son] erreur», a expliqué Loïk Lessard, le fils de Louis Lessard.

Rappelons qu’un important litige persiste entre le promoteur et la Ville depuis plusieurs années. Louis Lessard poursuit la Ville pour plus de 16 millions $ en raison d’une mésentente sur la vocation de l’église Saint-Coeur-de-Marie. Parmi les projets proposés par l’actuel propriétaire des lieux par le passé, il y a la réfection de l’église en tour à condos. Tous les projets ont été refusés par la Ville qui souhaite garder l’église intacte.