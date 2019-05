Les pêcheurs de homard ont pris le large

C’est jeudi que débutait la pêche au homard dans le secteur de L’Anse-à-Beaufils. Les pêcheurs ont pris le large tôt le matin pour débuter la récolte.

Une nouvelle saison débute pour les pêcheurs de homards de la Gaspésie. Le départ a été donné à 4 heures ce matin alors que plusieurs d’entre eux se sont dirigés vers le large. Sortir les cages de l’eau, vérifier le poids des homards pêchés, et remettre les cages vides à la mer. Cette routine sera au cœur de la vie de ces pêcheurs pour les prochaines semaines. Un moment de l’année qui les rend heureux.

Cette première sortie satisfait les propriétaires de bateaux par rapport à la quantité de crustacés recueillis.

«Pour la moitié des casiers, donc environ 115 casiers de levés, j’ai environ 500 livres, c’est quand même quelque chose de très bon. Si on peut jouer entre 800 et 1000 livres par levée c’est excellent», selon le directeur général du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, O’Neil Cloutier

Les conditions météo capricieuses des dernières semaines retarderont le temps nécessaire avant d’effectuer de très bonnes prises.

«Évidemment, lorsqu’il vente beaucoup ça fait du up wheeling comme on appelle dans le langage: ça brasse beaucoup la mer et les eaux froides finissent par descendre sur le fond. Et lorsque les eaux froides descendent sur le fond, le homard tombe en somnolence», rajoute-t-il.

La présence des baleines noires pourrait nuire au travail des pêcheurs plus tard en saison. Toutefois, ils ne semblent pas trop inquiets.

«On espère que cette année on n’aura pas de problème compte tenu du fait que le ministère des Pêches et Océans nous a accordé un corridor d’exploitation jusqu’à 20 brasses, 120 pieds de profondeur. De toute façon, la baleine noire n’approche jamais le 120 pieds de profondeur», toujours selon monsieur Cloutier.

C’est le début de longues semaines intenses pour les pêcheurs de homards. Même si plusieurs d’entre eux effectuent ce travail depuis plusieurs années, le même sentiment de fébrilité les habite à chaque début de saison.