Une intervenante veut s'assurer que des poursuites sont déposées

Karine Darcy, qui dirige un organisme venant en aide aux familles québécoises, veut s’assurer que toutes les instances qui n’ont pas voulu collaborer selon elle dans le dossier de la petite fille de 7 ans décédée mardi, à Granby, seront poursuivies.

Et surtout, elle tentera de faire en sorte que les autorités portent des accusations criminelles contre toutes les personnes «qui ont du sang sur les mains».

«Tous ces gens-là, on va les inclure dans une belle poursuite et il va y avoir beaucoup de monde dans cette poursuite, beaucoup d’organismes qui n’ont pas voulu prêter main-forte ou collaborer ou faire alliance avec nous», a lancé Mme Darcy, fondatrice d’Aide, conseils et assistance aux familles québécoises (ACAFQ), en entrevue à QUB radio vendredi.

Lundi, les forces de l’ordre ont trouvé une petite fille de 7 ans dans un état pitoyable à Granby, en Montérégie. Elle avait passé plusieurs heures enfermée dans sa chambre, bâillonnée et ligotée. La fillette a succombé à ses blessures mardi en fin de journée, lorsqu’on a décidé de la débrancher du respirateur artificiel qui la maintenait en vie.

Son père et sa conjointe, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication, sont accusés de séquestration, pour l'instant. La femme de 35 ans fait aussi face à une accusation de voies de fait graves contre l’enfant.

Un dossier dérangeant

Karine Darcy et la grand-mère de la petite fille tentent maintenant de rencontrer le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, la ministre de la Justice, Sonia LeBel, et la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

«On aimerait aller leur faire la lecture de 100 pages, seulement 100 pages du dossier qui en contient plus que de 2500, sans compter les photos et les autres preuves extrêmement bouleversantes. Je leur lance le défi d’être capables de nous écouter jusqu’à la 100e page. Moi, je pense qu’à la 50e, ils sont tous à genoux et ils nous demandent en pleurant d’arrêter parce que c’est de la torture mentale», a soutenu Mme Darcy.

Karine Darcy ajoute qu’elle a eu accès à des photos privilégiées si dérangeantes qu’elle demande aux gens d’éviter de les regarder s’ils tombent dessus.

«Écoutez, j’ai travaillé 15 ans à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, j’ai le cœur extrêmement solide. [...] Ces photos-là, le petit corps meurtri, contusionné, déformé. Ça, ça va me hanter toute ma vie», a lâché Karine Darcy, profondément bouleversée, au cours de sa conversation avec l'animateur Benoit Dutrizac.

Le gouvernement caquiste a confirmé jeudi la tenue d’une enquête publique du coroner sur la mort de la petite fille de 7 ans, mais elle devra se tenir après les procédures judiciaires, ce qui prendra plusieurs mois, voire plusieurs années.

«Ce n’est pas une enquête publique qui va être échelonnée sur trois, quatre, cinq ans qui va me rassurer, moi, qui ai des dossiers similaires d’enfants en très grand danger. J’ai une cocotte à Saint-Jérôme, c’est un copié-collé [de la petite fille de 7 ans]. Est-ce que j’ai le temps d’attendre quatre- cinq ans que d’autres enfants meurent dans mes mains? Malheureusement non», a décrié Karine Darcy.