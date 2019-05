Croire au pur fruit du hasard

Francis Bluteau a réussi un tour de force en créant, en l’espace d’un an, une distillerie dont le produit, le gin Bleu Royal, est déjà sur les tablettes de la SAQ.

Sans perdre de temps, il a rencontré ses deux partenaires d’affaires, fondé la distillerie BluePearl et lancé la production du gin Bleu Royal.

Parallèlement, il a démissionné de son poste de représentant pour une multinationale du monde médical pour se consacrer à temps plein au développement de la jeune entreprise.

« J’ai toujours su que je serais entrepreneur un jour. Quand l’occasion s’est présentée, il n’était donc pas question de la laisser passer », explique Francis Bluteau.

Cette occasion, ce fut la rencontre avec Jonathan Perlstein et Karl Fortin qui a été le pur fruit du hasard.

Naviguer dans l’inconnu

« J’ai visité un appartement que Jonathan avait à louer. Lorsque je suis allé signer le bail, j’ai remarqué un alambic dans une des chambres. Il m’a fait goûter à son alcool et j’ai été impressionné par le produit. »

Tout comme Jonathan, Karl Fortin était distillateur à ses heures. Les deux amis avaient déjà évoqué l’idée de monter un projet de distillerie sans trop savoir comment s’y prendre. Intéressé à se joindre au duo, Francis a rassemblé en quelques semaines toute l’information sur les démarches réglementaires et a élaboré un plan d’affaires avec des prévisions budgétaires.

« J’ai été la bougie d’allumage du projet, explique Francis Bluteau. Il fallait juste une petite poussée pour qu’il se concrétise. »

À partir de ce moment, tout s’est déroulé à vitesse grand V.

En décembre 2017, les nouveaux associés ont trouvé un local dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve qu’ils ont rénové eux-mêmes. Une fois l’équipement de production installé, ils ont mis au point la recette de leur premier produit, le gin Bleu Royal.

Un gin bleu qui a la particularité de changer de couleur au contact d’un tonic.

« Nous voulions créer un produit unique qui ferait vivre une expérience aux consommateurs, explique Francis Bluteau. La couleur est 100 % naturelle et est obtenue grâce à une fleur qu’on laisse macérer dans l’alcool. »

En quelques mois, ils étaient fins prêts pour démarrer la production du Bleu Royal. En juin 2018, ils ont présenté le produit à la SAQ qui le commercialise depuis la mi-novembre. La première commande de 150 caisses a rapidement été renouvelée.

« En quatre mois, nous avons vendu 20 000 bouteilles de notre gin. »

Se lancer en affaires est déjà un grand saut dans l’inconnu. Le faire avec des partenaires que l’on connaît à peine le rend d’autant plus vertigineux. Mais ce n’était rien pour arrêter Francis Bluteau.

« Je n’ai jamais eu peur de prendre des risques », dit-il.

Chacun ses forces

Les trois hommes ont chacun leurs forces qui se complètent bien.

« Karl et Jonathan, des amis d’enfance, ce sont des passionnés et des créateurs. Ils avaient besoin de quelqu’un qui maîtrisait davantage le côté business. Je suis un organisateur dans l’âme et je suis habitué à défoncer des portes. On a chacun notre rôle. Ce qui est important, c’est qu’on partage la même vision. »

Et ils voient loin pour BluePearl Distillery, qui est basée dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. À court terme, ils vont démarrer une nouvelle chaîne de montage pour presque doubler le volume de production à plus de 1000 caisses par mois.

Ils veulent accroître leur présence au Québec et lorgnent déjà les marchés étrangers, l’Asie notamment. D’autres spiritueux sont en développement.

Pour faire face à cette croissance rapide, Jonathan Perlstein a récemment quitté son emploi dans une agence de publicité pour se consacrer à l’entreprise à temps plein. Les associés procéderont bientôt à leurs premières embauches.

Au total, ils ont investi environ 150 000 $ pour démarrer leur entreprise. Ils l’ont financée à même leurs fonds propres et ont obtenu une aide financière de BDC et de PME Montréal.

Ils sont bien conscients que faire grandir une distillerie représente tout un défi dans un marché de plus en plus compétitif. Ils comptent bien y arriver en montant une marche à la fois (parfois deux !).

« C’est vrai que la pression est forte, mais je carbure à ça », soutient Francis Bluteau.

Dire que tout ça a commencé parce qu’il se cherchait un appartement !

Francis Bluteau, 27 ans

Baccalauréat en administration des affaires, spécialisation en gestion des opérations, ESG-UQAM, 2016

Représentant médical, Seca – precision for health, 2016 à 2019

Cofondateur de BluePearl Distillery, 2018

Une de nos meilleures décisions

« Celles qui me font sortir de ma zone de confort ! Elles m’amènent toujours plus loin. Il s’agit d’éliminer toutes les fausses raisons et de passer à l’action. »

Une de nos pires décisions

« De ne pas m’être lancé en affaires plus tôt soit dès 15 ou 16 ans. »