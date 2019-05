Deuxième histoire d’horreur en peu de temps à Granby

Une autre histoire d’horreur de maltraitance sur des jeunes est survenue à Granby en février quand deux enfants et un adolescent mal en point ont été découverts dans un appartement insalubre.

« C’était une situation qui nécessitait l’intervention immédiate des autorités, relate l’huissier Louis Martin, qui a fait la scabreuse découverte, le 14 février. C’était même dangereux pour la qualité de l’air. »

Le calvaire et le décès de la petite fille de 7 ans qui ont fait couler tant d’encre depuis lundi ne seraient donc pas le premier dossier qui glisse des mains de la DPJ, en peu de temps.

M. Martin avait comme mandat ce jour-là d’évincer une locataire de son appartement pour un loyer impayé. Une fois sur place, il a immédiatement appelé la police. Celle-ci a sorti la femme et ses enfants de 1, 3 et 17 ans du logement.

En marchette à 17 ans

Selon nos informations, l’adolescent, peu scolarisé, se trouvait dans un état critique, amaigri et souffrant de plusieurs fractures et de problèmes respiratoires. Il peine encore aujourd’hui à se mouvoir à l’aide d’une marchette, en centre de réadaptation. L’enfant de 3 ans présentait pour sa part des ecchymoses.

De plus, des lames X-Acto se trouvaient au sol, des excréments étaient visibles sur des meubles et des murs et un matelas souillé occupait la baignoire.

Après l’intervention, la mère de 37 ans a été accusée de 10 chefs, dont voies de fait graves, négligence criminelle ayant causé des lésions et avoir omis de fournir les choses nécessaires à l’existence de ses enfants. Ceux-ci ont depuis été pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

« Une vraie soue»

Une source bien au courant du dossier nous a révélé que lors de l’intervention policière, l’accusée a mentionné que le dossier de la DPJ était clos et qu’elle avait le droit de garder ses enfants.

Puis, elle serait allée jusqu’à narguer les autorités à ce sujet, lorsqu’interpellée sur le fait que son appartement « était une vraie soue ».

La mère de l’accusée, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication, confirme que des dizaines de signalements ont été faits à la DPJ dans les dernières années. Le plus récent avait été fait par elle, la veille.

Proches indignés

« C’est aberrant. Ma fille aurait dû perdre la garde il y a des années. Elle avait besoin d’aide, raconte la grand-mère maternelle. Quand j’ai appelé pour avertir la DPJ, je me suis sentie abandonnée par le système. Je leur ai dit que c’était une question de temps. Rien n’a été fait. »

« Quand tu dénonces, tu te fais traiter comme un criminel et non comme quelqu’un qui veut protéger les enfants », ajoute-t-elle, sidérée.

La tante des enfants, qu’on ne peut également nommer, constate quant à elle « l’échec » de la DPJ pour une deuxième fois en trois mois.

« Deux événements de la sorte, dans la même ville, en si peu de temps, ça n’a pas de bon sens ! Il faut qu’il y ait une enquête à l’interne », confie-t-elle au Journal.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie ne peut ni commenter le dossier ni confirmer à quel moment la DPJ a été impliquée.

Un rapport a déterminé que l’accusée était apte à subir un procès. La cause doit revenir en cour en juin.