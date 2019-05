Face à face entre partisans et opposants à la laïcité

Des centaines de manifestants pro et anti-laïcité ont fait valoir leur point samedi relativement au projet de loi 21 sur la laïcité de l’État, cher au gouvernement Legault.

Une première manifestation pro laïcité, appelée «Vague bleue», avait été organisée par des groupes voulant appuyer le projet de loi sur la laïcité. Le rendez-vous était prévu au centre-ville et plusieurs participants brandissaient des drapeaux du Québec. Ils réclamaient aussi une constitution québécoise.

Une autre manifestation a aussi été organisée, vers 12 h, en réaction par des groupes se revendiquant antifascistes et antiracistes.

Les deux groupes ont fini par se rencontrer, mais la police de Montréal veillait au grain, en milieu d’après-midi.

Déposé en mars dernier, le projet de loi prévoit entre autres que les policiers, les gardiens de prison, les procureurs de la Couronne et les enseignants ne puissent arborer de signes religieux lorsqu’ils sont en fonction. Il prévoit aussi que les employés qui portaient déjà un symbole religieux avant le 28 mars 2019, date de la présentation du projet de loi, pourront continuer de l’afficher.

Ce qu’ils ont dit...

...Du côté de la Vague bleue

«Je suis ici parce que je suis pour la laïcité, pour la loi 21, et c’est pour ça que j’ai voté pour la CAQ : pour la laïcité et pour que tout le monde vive ensemble en paix. C’est la seule façon»

«On est aussi là pour faire la promotion d’une constitution citoyenne québécoise. C’est beau la laïcité, un projet de loi, mais dans le système qu’on a aujourd’hui, c’est le temps de faire de la place au peuple»

...Chez les contre-manifestants

«De ce côté-là, j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de Québécois, de familles, qui ne sont pas au courant que derrière ce mouvement-là, il y a un gros groupe de l’extrême droite, qui me fait peur. Avec le débat sur la laïcité, le gouvernement de la CAQ a donné tous les instruments à ces groupes-là pour engendrer une force, enflammer»

«C’est important que tout le monde se sente accepté au Québec. Ce n’est pas avec des lois comme le projet de loi 21 que ça va arriver. On est des citoyens tous égaux, on a les mêmes droits; si on commence à en enlever à certains individus, ce sont les droits de tout le monde qui sont menacés.»