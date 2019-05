Fillette martyre: pourquoi les témoins ne sont-ils pas intervenus?

Pourquoi ceux qui ont été témoins des sévices subis par la fillette martyre de Granby ne sont pas intervenus? C’est à cette question délicate qu’a tenté de répondre la présidente de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) en entrevue sur les ondes de LCN, samedi matin.

Selon la Dre Christine Grou, quatre facteurs peuvent expliquer ce comportement.

«L’un des facteurs, c’est que pour beaucoup de gens, c’est une réalité difficile, explique-t-elle. Les mécanismes de défense qu’on peut avoir contre cette réalité difficile diffèrent d’une personne à l’autre.»

C’est notamment pour cette raison que certaines personnes vont préférer se plonger dans le déni, souligne Dre Grou.

La deuxième variable, encore plus fréquente, est la peur de nuire. «Ils ont peur de se tromper, indique-t-elle. Ils ont peur peut-être aussi de causer un tort à la famille, d’aggraver une situation potentiellement problématique.»

Plusieurs gens peuvent également croire que la responsabilité d’intervenir revient à quelqu’un d’autre. «Ce qui est une responsabilité collective, c’est souvent la responsabilité de tout le monde, mais de personne en particulier, illustre la présidente de l’OPQ. Ça, le réflexe, ce serait de dire que l’école la voit tous les jours et qu’elle serait mieux placée pour intervenir.»

Christine Grou explique que dans ces cas, «les gens ne savent pas trop s’ils doivent intervenir et comment ils doivent intervenir».

Le quatrième élément, c’est lorsque les gens se demandent si leur intervention sera efficace.

«La majorité des gens savent que lorsqu’ils voient quelqu’un à qui il faut porter assistance, ils doivent le faire, précise la psychologue. Mais la majorité des gens ne savent pas comment le faire. À qui il faut s’adresser pour s’assurer que ce soit efficace?»

Comment expliquer le geste du père et de la belle-mère?

Les agissements du père et de la belle-mère sont encore plus difficiles à comprendre et expliquer.

«C’est d’une tristesse qui trouve difficilement de mots pour s’exprimer, déclare la Dre Christine Grou. Malheureusement, ça arrive depuis toujours.»

La question des capacités parentales est le premier aspect sur lequel il faut se pencher dans ce genre de situations.

«Les besoins d’un enfant, c’est complexe et c’est multiple, exprime la psychologue. Il y a des besoins évidemment de soins au quotidien [...], mais il y a toute une sécurité affective aussi qu’il faut assurer et il y a toute une sécurité développementale qu’il faut être capable d’assurer pour que cet enfant-là se construise et se développe harmonieusement.»

Selon elle, certains troubles mentaux peuvent aussi affecter les capacités parentales, parce qu’ils vont causer une indifférence, un problème de contact avec la réalité ou encore une difficulté d’autocontrôle chez des individus.

Toutefois, la présidente de l’OPQ tient à rappeler que la majorité des personnes qui souffrent d’un trouble mental demeurent d’excellents parents.

«Il y a des facteurs environnementaux qui vont être déterminants dans la protection des enfants, dont le soutien de la famille, de l’école, des services publics et les conditions matérielles, notamment», conclut Dre Grou.