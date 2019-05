Fin de semaine printanière au Québec

Après trois semaines fraîches et pluvieuses, le beau temps revient au Québec.

Un anticyclone fera remonter le thermomètre et poussera les nuages pour permettre au soleil de se faire voir dans la province.

Dès samedi, le mercure atteindra 15 degrés à Montréal, 16 degrés à Québec et 11 degrés à Gaspé.

Dimanche, il atteindra 18 à Montréal et Sherbrooke et 17 degrés un peu partout ailleurs dans la province, mis à part la Gaspésie et la Côte-Nord.

C’est lundi que les maximums seront atteints, aux alentours du 20 degrés en Estrie et dans la vallée du Saint-Laurent. Toutefois, les régions de l’Abitibi et du Lac-Saint-Jean connaîtront les premiers effets d’une dépression qui replongera les températures sous les 10 degrés en journée.

Lundi en après-midi, les régions au sud du Saint-Laurent pourraient connaître leurs premiers orages de l’année, de manière très locale.