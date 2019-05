La crue du lac Saint-Pierre pas près de se résorber

Si les nouvelles sur les inondations sont encourageantes dans certains secteurs, c’est loin d’être le cas en Mauricie : la crue du lac Saint-Pierre n'est pas près de se résorber.

Les prévisions annoncent même une hausse des niveaux de l'eau pour les prochains jours. Selon la Sécurité civile, l'eau va monter à nouveau jusqu'au 10 mai.

La municipalité de Louiseville invite d'ailleurs les citoyens à ne pas enlever leurs sacs de sable.

«On a fait venir l'armée cette année pour camoufler tout le tour de la maison avec des poches de sable en masse, témoigne une résidente du secteur. On a été corrects. On a commencé un petit peu à en enlever. Mais quand ils nous annoncé que ça revenait encore, un autre coup d'eau, on s'est dit qu'on va les mettre de côté et on va attendre.»

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles















Plusieurs auraient bien envie de commencer le grand ménage, puisque l'eau a apporté non seulement des débris, mais aussi beaucoup de vase.

En Mauricie, la moitié des résidents touchés sont simplement isolés par les eaux. Ceux qui ont été inondés ne le sont pas suffisamment, dans la plupart des cas, pour quitter leur résidence.

À Trois-Rivières, c'est la nappe phréatique qui monte. Les entreprises en rénovation après sinistre ne savent plus où donner de la tête.

«Ça fait quand même un mois que mes équipes fonctionnent à plein régime, souligne Sonia Caron, propriétaire d’une franchise Qualinet. Je vous dirais que tous les techniciens sont rentrés, tous les jours. Samedi passé, ils ont fini à 3h du matin.»

Selon les prévisions actuelles, il faudra attendre le mois de juin avant que toute l'eau ne se soit résorbée.

-D’après le reportage de Patricia Hélie