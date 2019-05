La police attend les motards de pied ferme à Frampton

Les autorités policières se préparent à un important rassemblement de motards alors que les Hells Angels et leurs sympathisants tiendraient leur première sortie de l’année à moto à Frampton, en Chaudière-Appalaches, samedi.

Selon nos informations, la présence de membres des Hells Angels serait fortement envisagée, de même que celle de groupes qui leur sont affiliés. Les motards défileront vraisemblablement sur le 2e rang où le club-école des Dark Soul’s a établi un local il y a un an après avoir délaissé son repaire de Scott.

La Sûreté du Québec a avisé le maire de la municipalité de 1400 habitants qu’un rassemblement lié au milieu du crime organisé était à prévoir, mais ne dit rien publiquement sur les clubs qui y sont attendus ou encore sur le nombre de participants possible.

Tolérance zéro

Le corps de police entend surveiller de près le déploiement des motards et en profitera pour mettre à jour sa banque de renseignements. Les spécialistes en lutte au crime organisé tenteront sans doute de confirmer ainsi la création d’un nouveau chapitre des Red Devils, le Québec City South Side, qui réunirait plusieurs membres des Dark Soul’s.

« Ce sera tolérance zéro. Nous interviendrons pour tout type d’infraction, que ce soit une infraction criminelle, au code de la sécurité routière ou encore aux règlements municipaux. Ils seront présents en grand nombre ; nous le serons aussi avec nos partenaires », a indiqué l’inspecteur-chef Guy Lapointe de la SQ, en soulignant que la population n’avait rien à craindre.

À Frampton, le maire tient aussi un discours rassurant. « Les policiers font leur travail. L’an dernier, il y a eu un rassemblement du même genre et il ne s’est rien passé. Les policiers sont très présents et ils nous tiennent au courant », dit Jacques Soucy.

«On ne peut rien y faire»

Depuis un an, la présence des Dark Soul’s n’aurait pas posé de problème particulier. « Je pense qu’il n’y a pas un maire qui est intéressé à avoir un club de motards dans sa municipalité, ça, on ne s’en cachera pas, mais, au-delà de ça, si ces gens-là se comportent en citoyens respectueux, nous, on ne peut rien y faire », ajoute le maire.

Pierre Carbonneau, un citoyen, ne s’en fait pas avec le rassemblement anticipé samedi. « Moi, ça ne me dérange pas. Ils paient leurs taxes, ils sont dans leur coin », dit-il, au sujet de la propriété du 2e Rang.

«Évidemment que leur présence m’inquiète, mais, à ce jour, ça ne m’a pas affecté», affirme une autre résidente rencontrée par Le Journal.

— Avec la collaboration de Stéphane Alarie