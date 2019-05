Le Québec perd des plumes dans le palmarès des grandes entreprises

Le Québec inc. a encore perdu des plumes dans le plus récent classement des grandes entreprises canadiennes, établi par le magazine du Globe and Mail.

On compte 34 entreprises québécoises dans le palmarès des 200 plus grandes sociétés cotées en Bourse au Canada, soit 17 %. C’est deux entreprises de moins que l’an dernier et cinq de moins qu’en 2015.

Pour la deuxième année consécutive, l’exploitant de stations-service et de dépanneurs Alimentation Couche-Tard trône au tout premier rang du classement canadien avec un chiffre d’affaires prodigieux de près de 79 milliards $.

Jean Coutu éjecté

L’absent le plus notable est le Groupe Jean Coutu, qui a été absorbé par la chaîne de supermarchés Metro dans une transaction de 4,5 milliards $ il y a près d’un an.

Malgré ses revenus annuels de plus de 900 millions $, le détaillant de vêtements montréalais Reitmans a été éjecté du top 200 par des entreprises qui ont un chiffre d’affaires d’au moins un milliard de dollars.

L’an prochain, le distributeur de produits de quincaillerie Richelieu pourrait bien faire son entrée dans le classement des 200 plus grandes entreprises canadiennes. En 2018, Richelieu a franchi la barre du milliard de dollars en revenus pour la première fois de son histoire.

En revanche, Aimia, qui exploite le programme Aéroplan d’Air Canada, risque fort de quitter le palmarès. L’entreprise vient de revendre Aéroplan au transporteur pour près de 500 millions $.

En 2015, on dénombrait 39 entreprises québécoises dans le classement des 200 plus grandes sociétés canadiennes.

Depuis, trois d’entre elles ont été vendues à des intérêts majoritairement américains. Lowe’s a mis la main sur le quincaillier Rona, Rayonier Advanced Materials sur le fabricant de pâte de bois Tembec et la firme American Industrial Partners sur le spécialiste de l’acier Canam.

L’éditeur Pages Jaunes a pour sa part glissé du 198e au 227e rang, en raison principalement de la chute de ses revenus.

Moins de 100 sur 1000

La situation du Québec inc. est encore pire dans le classement des 1000 plus importantes entreprises cotées en Bourse au Canada. Moins de 100 de ces sociétés sont établies au Québec. Cette proportion d’à peine 10 % représente moins de la moitié du poids de la population québécoise dans le pays, qui s’élève à 22,6 %.

En tenant compte de la totalité des 2929 entreprises canadiennes cotées, le pourcentage des sociétés québécoises est encore plus faible : 7 %.

Plusieurs entreprises québécoises de plus petite taille ont quitté la Bourse au cours des deux dernières années : Lumenpulse (éclairage), Mines Richmont, HNZ (hélicoptères), Imvescor (restauration) et NAPEC (énergie).

Pendant la même période, à peine trois entreprises sont entrées en Bourse : Light-speed POS (logiciel), Marché Goodfood (repas) et Alithya (technologies).

Lettre

En mars, les PDG de 11 entreprises cotées et le directeur général de Québec Bourse, Louis Doyle, ont écrit au ministre des Finances, Éric Girard, pour lui demande d’encourager les premiers appels publics à l’épargne.

« Les entreprises publiques québécoises constituent un moteur économique important et contribuent au rayonnement de notre société bien au-delà de nos frontières », ont-ils écrit.

Les 10 plus grandes entreprises québécoises (en fonction des revenus de 2018)

1. Alimentation Couche-Tard: 78,9 G$ (+37 % vs 2017)

2. Power Corporation: 49,4 G$ (+6 %)

3. Financière Power: 48,3 G$ (+7 %)

4. BCE (Bell Canada): 23,3 G$ (+2 %)

5. Bombardier: 21,3 G$ (stable)

6. Air Canada: 18,1 G$ (+9 %)

7. Metro: 15,3 G$ (+4 %)

8. Canadien National : 15,0 G$ (+13 %)

9. Saputo: 13,2 G$ (+15 %)

10. CGI: 11,7 G$ (+6 %)