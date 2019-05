Les plateaux de tournage les plus fous... à usage unique!

À Hollywood, créativité rime souvent avec démesure. Et au royaume des effets spéciaux par ordinateur, il arrive que les réalisateurs préfèrent le réel. Voici donc six plateaux de tournage déments, construits pour une seule scène!

Un vrai train pour «Origine»

L’une des scènes les plus impressionnantes du long métrage de Christopher Nolan est celle dans laquelle un train écrase les voitures d’une rue achalandée. Plutôt que d’avoir recours aux effets par ordinateur, le cinéaste du film qui met en vedette Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard et Ellen Page, a fait construire un vrai train en bois, en acier et en fibre de verre. La structure a ensuite été montée sur le châssis d’un semi-remorque (les équipes avaient d’abord pensé à utiliser un autobus). Les voitures détruites sont également de véritables véhicules. La seule chose qui ait été ajoutée par ordinateur est le dommage causé par les roues de la locomotive à l’asphalte de la rue!

9000 serpents dans «Les aventuriers de l’arche perdue»

Lorsque Indiana Jones (Harrison Ford) descend dans un ancien tombeau égyptien au Caire afin de découvrir l’Arche d’alliance, il tombe nez à nez avec des milliers de serpents, l’animal qu’il déteste entre tous. Au lieu de faire appel à la technologie de l’époque pour ajouter les reptiles en postproduction, Steven Spielberg a préféré commander 9000 serpents à une compagnie spécialisée! L’équipe a dû composer avec des serpents venimeux – dont le cobra –, plaçant les acteurs derrière des vitres en plexiglas afin de les protéger.

«Gandhi»? Entre 350 000 et 400 000 figurants!

Le film de Richard Attenborough détient le record du plus grand nombre de figurants à avoir été rassemblés pour un film. C’est dans la scène des funérailles de Gandhi du long métrage éponyme qu’on prend la mesure du gigantisme de la chose. En effet, lors du véritable événement historique, plus d’un million de personnes s’étaient déplacées. Le cinéaste a donc embauché 3000 figurants et leur a appris à marcher comme les soldats de l’armée indienne. Puis, il a fait venir 98 000 extras, et on estime que plus de 250 000 personnes se sont présentées d’elles-mêmes au tournage de la scène. Richard Attenborough n’a jamais pu savoir avec exactitude le nombre de figurants qu’il avait pu filmer, mais il a estimé leur nombre à un total se trouvanat entre 350 000 et 400 000!

Une autoroute pour «La matrice rechargée»

Malgré toute leur bonne volonté et une équipe d’effets spéciaux extraordinaire, les Wachowski ne pouvaient pas générer la célèbre poursuite de voiture de «La matrice rechargée» par ordinateur. Il leur fallait une vraie route sur laquelle faire rouler les voitures. Le duo a donc décidé de construire une fausse autoroute – pour la somme imposante de 2,5 millions $ – sur la base navale d’Alameda, en Californie. Elle mesurait 2,4 km de long et le mur qu’on voit a été construit afin de cacher la ville de San Francisco. Quant à la centaine de voitures nécessaires – et détruites – pour le tournage de cette scène, elles ont été données par General Motors!

Brûler une forêt pour «Apocalypse Now»

La scène d’ouverture d’«Apocalypse Now» de Francis Ford Coppola – dans laquelle on voit une jungle vietnamienne être brûlée au napalm par des hélicoptères américains – ne provient nullement d’archives historiques. Pour imager cette destruction totale, le cinéaste a choisi les Philippines, le pays lui ayant accordé le prêt d’hélicoptères de son armée! Coppola a ainsi pu brûler plusieurs acres de forêt tropicale, les aéronefs militaires faisant couler de l’essence sur les palmiers.

«Le chevalier noir» et la destruction d’un hôpital

Le Joker (Heath Ledger) déguisé en infirmière et faisant sauter un hôpital est l’un des moments mémorables du «Chevalier noir» de Christopher Nolan. Pour cette scène, le cinéaste a fait construire un «véritable» établissement médical sur un stationnement désaffecté. Les équipes se sont affairées pendant des semaines à monter le bâtiment suivant un plan précis, les détonations devant le faire s’effondrer selon une séquence bien précise, sans que rien ne soit laissé au hasard. Le jour J, Nolan a pu tourner les plans voulus en une seule prise et Heath Ledger, proche des explosions, s’en est tiré sans blessure!