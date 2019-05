Pas toujours évident de brancher son véhicule en copropriété

Les subventions gouvernementales incitent plusieurs automobilistes à faire la transition vers la voiture électrique, mais cette décision peut s'avérer ardue et onéreuse pour ceux qui résident dans une copropriété.

L'installation d'une borne de recharge dans une copropriété peut s’avérer complexe d'autant plus qu'elle doit être acceptée par le syndicat de l'immeuble.

La quantité de voitures électriques ou hybrides rechargeables dans le garage d’une copropriété pourrait aussi éventuellement poser problème, pouvant entraîner une surcharge sur les installations électriques de l’infrastructure.

Rencontré par TVA Nouvelles, un homme siégeant au syndicat d’un immeuble a détaillé les embûches rencontrées : le bâtiment comptant 26 espaces de stationnements, mais ne pouvant accommoder que six bornes de recharge.

«Il y a peu de capacité disponible. Le coût d'infrastructure, l’ajout d’un transformateur, la mise en place : tout ça représente des investissements majeurs», a expliqué Christopher Sawicki.

Une solution québécoise

L’entreprise québécoise RVE peut toutefois venir aider à résoudre le problème grâce à l’installation d’un boîtier spécialement conçu. Leur système «prend une lecture en temps réel de l'énergie consommée dans le condo».

«S'il y a trop d'énergie utilisée pour alimenter à la fois les appareils du condo et la borne de laquelle part un fil jusqu'au contrôleur de charge, la borne est temporairement coupée», explique Marie-Pier Corbeil, cofondatrice de RVE.

Le boîtier et l'installation coûtent environ 2000 dollars et la distance entre l’appareil et l'espace de stationnement peut faire varier le coût.

Pour l’immeuble de M. Christopher Salicki, le syndicat a choisi une solution globale pour toutes les cases de stationnement: quand un copropriétaire est prêt, il n'a qu'à compléter l'installation et acheter sa borne.

La cotisation spéciale demandée pour mettre en place le tout s’élève donc à près de 29 000 dollars incluant les taxes.

Les copropriétaires de cet immeuble s’entendent pour dire que le système s’avère un investissement qui fera augmenter la valeur de la copropriété.