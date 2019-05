Stefano Faita: «Je suis comblé sur le plan familial»

Inspiré par sa mère, Elena, qui a fait de son travail l’œuvre de sa vie, Stefano Faita fait partie des travailleurs acharnés qui multiplient les projets. Mais puisque la famille est sa priorité, le chef et homme d’affaires a organisé son agenda de manière à ce que ses responsabilités professionnelles lui laissent du temps pour voir grandir ses trois enfants, Emilia, 10 ans, Anna, 7 ans, et Dario, 1 an. Entrepreneur à succès, Stefano continue de développer de nouvelles idées et se demande déjà s’il prendra la relève lorsque sa mère sera prête à passer la main à la Quincaillerie Dante.

Stefano, tu seras de retour, la saison prochaine, pour la cinquième saison d’«Arrive en campagne». Es-tu fier de constater que ton émission traverse le temps?

La quatrième saison est en ondes présentement, et on nous a confirmé une cinquième saison que nous avons déjà commencé à tourner. Quand on m’a offert d’être l’animateur de cette émission, je ne savais pas à quoi m’attendre, ni si ça allait durer. Je suis vraiment content. Plus je fais des tournages, plus je l’aime. Comme je me promène à différents endroits à travers la province, ça me permet de rencontrer des familles extraordinaires et de découvrir le Québec. Je peux confirmer que certains hôtels du Québec ont besoin d’amour! (rires) Depuis le début, les cotes d’écoute n’ont pas fléchi, et je pense que c’est parce que c’est une émission «feel good», rassembleuse, que parents et enfants peuvent regarder ensemble.

Outre ta carrière d’animateur, tu es aussi un homme d’affaires. As-tu de nouveaux projets en chantier?

Oui, j’ai plusieurs projets. J’ai toujours travaillé à la Quincaillerie jusqu’à ce que je quitte le commerce familial pour ouvrir mon premier restaurant, Impasto, il y a six ans. Ensuite, nous avons ouvert la pizzeria Gema il y a cinq ans, puis Tousignant, notre casse- croûte, qui est un peu plus loin dans le quartier. Nous bâtissons un nouveau commerce dans Villeray, où on servira des pâtes et des pizzas. Nous blaguons toujours en disant que c’est le bébé de Gema et d’Impasto! (rires) Nous comptons faire la livraison. Il y a aussi les produits Stefano qui sont offerts chez IGA. Cette gamme de produits a pris beaucoup de place dans ma vie et dans celle de mon associé, Mickael. Avec le temps, c’est mon côté entrepreneur qui a pris le dessus. Ça me passionne!

Comment fais-tu pour porter tous ces chapeaux?

Une chose est sûre: j’ai une conjointe extraordinaire! Si elle n’était pas là, je ne sais pas ce que je ferais. Isabelle me soutient depuis le début. Elle a une carrière, elle aussi, mais elle est beaucoup plus présente pour nos enfants que je le suis. Mais, cela dit, plus je suis occupé sur le plan professionnel, plus je m’assure de m’accorder du temps et d’en accorder aussi à ma famille.

Mais comment est-ce possible?

Je délègue. Je me rends compte qu’il y a des gens dans mon entreprise qui font les choses mieux que moi, alors je les laisse aller. Un bon entrepreneur doit savoir s’entourer de gens qui sont plus doués que lui et qui peuvent le mettre au défi. Et mes enfants ne sont jamais loin de moi. J’habite tout près de mes commerces, dans le quartier italien. Il est donc très facile pour mes filles de venir me voir dans mes commerces ou pour moi de me rendre à la maison si elles ont besoin de moi. Je gère ma famille. C’est sûr qu’il y a des hauts et des bas, comme dans toutes les familles, je présume. Nous ne sommes pas parfaits! (rires) Nous avons eu Dario l’année dernière. Il a eu un an en mars dernier. Ça apporte une autre énergie dans la maison.

Souhaitiez-vous avoir trois enfants, Isabelle et toi?

Oui, nous voulions trois enfants. Nous avons attendu un peu avant d’avoir Dario, mais il est arrivé, et c’est tant mieux! Un garçon après deux filles. Honnêtement, je suis comblé sur le plan familial. J’essaie de garder du temps pour ma famille. Je me réserve des vacances. Les week-ends, durant l’hiver, je les passe généralement au chalet. Comme je suis bien entouré au travail, je peux me permettre de passer plus de temps avec ma famille.

Puisque ta mère a toujours été une femme particulièrement travaillante, on comprend que tu tiens ça d’elle...

Effectivement, je tiens ça de ma mère! (rires) Elle m’a beaucoup appris. Avant d’ouvrir Impasto, j’ai travaillé à ses côtés pendant 11 ans à la Quincaillerie. Ma mère est une femme extraordinaire. Comme entrepreneur, j’ai appris des choses à ses côtés, mais ça m’a permis aussi de comprendre des choses que ma mère ne faisait pas. Déléguer, par exemple. Elle adore son entreprise et elle est toujours sur place, tandis que moi, j’aime bien trouver un équilibre. Je dois tout à ma mère, de ma première émission à ma passion pour la cuisine. Et même si elle était moins présente lorsque j’étais jeune, elle nous a donné beaucoup d’amour. Un amour inconditionnel que je donne aujourd’hui à mes enfants. Ma mère m’a beaucoup apporté. Elle a 72 ans. Actuellement, nous discutons de la suite des choses.

À quel niveau?

Il faudrait éventuellement que ma mère passe le magasin à quelqu’un d’autre. Nous sommes en discussion à savoir si j’ai envie de reprendre la Quincaillerie. Le commerce existe depuis 64 ans. C’est là d’où je viens.

Tu ne pourrais donc pas le laisser aller à d’autres intérêts...

J’aurais de la difficulté à le faire. Je lève mon chapeau à ma mère pour tout ce qu’elle a fait. Si nous allons de l’avant, la transition s’échelonnera sur quelques années. Je n’ai pas dit non... mais je n’ai pas dit oui non plus! (rires) Ma conjointe me dit quasiment tous les jours que je ne peux pas laisser aller ça, et elle a raison. Elle voit que je suis passionné, que j’aime ce que je fais. Je carbure aux défis. Si je suis heureux, elle est heureuse, et mes enfants aussi. Dans une famille, il faut que tout le monde trouve son bonheur. Isabelle fait ce qu’elle aime et elle souhaite que j’en fasse tout autant. Nous avons une merveilleuse complicité, Isabelle et moi. C’est du travail, mais j’ai trouvé ma partenaire! (rires)

As-tu envie que tes enfants vivent une enfance semblable à la tienne?

Ils sont jeunes, je ne sais pas ce qui les intéressera éventuellement, mais ils suivent un peu mes pas. Après l’école, Emilia et moi allons voir grand-maman Elena à la Quincaillerie. Lors des journées pédagogiques, c’est la même chose. Mes filles font du ski et du vélo, mais elles ne sont pas vraiment sportives. L’hiver, nous faisons du ski en famille. J’essaie de leur faire faire du sport, mais elles préfèrent aller à la Quincaillerie durant leurs journées de congé. Il n’y aura jamais de pression de ma part sur ce plan.

Transmettre ta culture et tes valeurs est essentiel pour toi?

J’ai toujours eu le réflexe de protéger la culture italienne et mes valeurs, mais je me sens très ancré comme Québécois. Je veux que mes enfants héritent des deux cultures. Je suis un Québécois issu d’une famille italienne. De toute manière, les Québécois et les Italiens, c’est presque pareil. (rires) Les filles parlent français et anglais, et elles suivront des cours d’italien sous peu. J’espère que mes enfants réaliseront la chance qu’ils ont de baigner dans ces deux cultures.

