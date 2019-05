Un tueur en série présumé aurait tué sept femmes

Un officier de l'armée chypriote, qui a selon la police avoué le meurtre de sept femmes et filles étrangères, a comparu dimanche devant un tribunal à Nicosie après une plainte pour viol sur mineure déposée contre lui.

La police chypriote a pour sa part annoncé avoir retrouvé un cinquième corps dans une valise jetée dans un lac aux environs de la capitale.

Arrêté le 18 avril, Nicos Metaxas, 35 ans, n'a pas encore été inculpé pour ces homicides que la presse locale a qualifiés de «premiers meurtres en série» de l'île méditerranéenne.

Sa détention préventive a été prolongée dimanche pour huit jours supplémentaires, selon un correspondant de l'AFP. M. Metaxas a comparu sans avocat et indiqué au juge n'avoir «aucune objection» contre son maintien en détention.

Neophytos Shailos, chef du département d'enquête criminelle de Nicosie, a déclaré au tribunal qu'une Philippine de 19 ans avait récemment porté plainte pour viol contre M. Metaxas.

Selon lui, la jeune femme a indiqué dans sa plainte être entrée en contact avec le meurtrier présumé en 2016, alors qu'elle était mineure, après avoir répondu à une offre sur internet pour une séance photo. Le chef de la police a de son côté affirmé que le prévenu avait rejeté ces accusations lors d'un interrogatoire.

Cinquième corps découvert

Depuis le 14 avril, les enquêteurs avaient retrouvé les corps de quatre femmes, dont un dans une valise jetée dans un lac à Mitsero. Un cinquième corps «en état de décomposition» a été découvert dimanche dans une valise au fond du lac, a indiqué le porte-parole de la police Andreas Angelides à la presse. Il a précisé être à la recherche d'une troisième valise que le suspect dit avoir jeté au même endroit.

Le suspect a avoué avoir tué quatre Philippines, dont une femme et sa fille, ainsi qu'une Roumaine et sa fille, et une femme qui pourrait être népalaise, selon des sources policières.

Cette série de meurtres a choqué à Chypre, où le taux de criminalité est relativement faible, et les forces de l'ordre ont été accusées de n'avoir pas mené de véritable enquête après les premiers signalements de disparitions il y a trois ans.

La police a indiqué avoir reçu près de 500 témoignages sur les activités du suspect. Le tollé provoqué par l'affaire a déjà entraîné le limogeage du chef de la police et la démission du ministre de la Justice.