Couvre-feu après des violences entre musulmans et chrétiens

Une ville proche de la capitale du Sri Lanka a été placée dimanche sous couvre-feu par la police après des affrontements entre musulmans et chrétiens, deux semaines après les attentats jihadistes qui ont tué 257 personnes dans le pays.

Ce couvre-feu a été instauré pour empêcher une escalade après des violences à Negombo, au nord de Colombo, a indiqué à l'AFP un responsable de la police. Lors des attentats-suicides du dimanche de Pâques, une centaine de personnes y avaient trouvé la mort dans l'attaque d'une église.

«Deux motos et un pousse-pousse ont été endommagés lors des affrontements», a-t-il ajouté. «Nous avons déclaré un couvre-feu jusqu'à 7H00 (01H30 GMT) pour endiguer les violences».

Il n'y avait pas dans l'immédiat d'informations sur d'éventuelles victimes.

Le principal aéroport international du pays est situé dans la zone, mais la police a précisé que le trafic n'avait pas été perturbé.

Selon le policier, une enquête est en cours sur ces affrontements, les premiers entre musulmans et chrétiens depuis les attaques de Pâques contre trois églises et trois hôtels de luxe de ce pays majoritairement bouddhiste.

Après les attentats du 21 avril, revendiqués par l'organisation jihadiste État islamique (EI), les autorités ont déclaré l'état d'urgence et élargi les pouvoirs de la police et de l'armée pour faciliter les arrestations et les détentions de suspects. Environ 150 personnes ont été emprisonnées.