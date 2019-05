L’analyste Mathieu Bock-Côté donne une note de «10 sur 10 en compétence langue de bois» à la députée libérale Marwah Rizqy à la suite de son entrevue à «La Joute».

«Mon détecteur à langue de bois en ce moment sonne de manière maximale, s’est exclamé le chroniqueur. Elle prétend transgresser la langue de bois en en parlant la nouvelle version!»

Mme Rizqy, qui songe à se lancer dans la course à la direction de son parti, a notamment été questionnée par l’animatrice Emmanuelle Latraverse au sujet de sa vision du «nationalisme québécois en 2019».

«Le Parti libéral du Québec a déjà eu de grands chantiers dont on peut être fiers, que ce soit la nationalisation de l’hydroélectricité, les barrages électriques, l’éducation, a répondu la députée libérale. C’est sûr qu’à la dernière élection, les Québécois s’attendaient que, par exemple, on soit peut-être un peu plus frondeur devant le gouvernement d’Ottawa. Maintenant, est-ce qu’on peut faire encore plus? Absolument, oui!»

Même si Mathieu Bock-Côté salue son ambition, il remet en question sa vision du nationalisme.

«Vous lui demandez de définir son nationalisme et elle patine, elle fait du slalom, elle fait de la danse à claquettes, elle fait tout sauf définir, soutient-il! Le nationalisme, ça veut dire quelque chose un peu au Québec.»