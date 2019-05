Feux de forêt en Alberta: près de 4000 évacuations à High Level

Quelques milliers de personnes se sont fait ordonner d'évacuer leur demeure, lundi, en raison d'un incendie de forêt qui menaçait la ville de High Level, dans le nord de l'Alberta.

La Ville a demandé à ses citoyens à 16 h, heure locale, de quitter leur maison. L'ordre d'évacuation est en vigueur pour au moins 72 heures.

«Verrouillez vos portes et fenêtres, prenant vos possessions peu encombrantes incluant vos animaux, papiers d'identité, médicaments et argent. Assurez-vous d'avoir coupé toute alimentation en gaz et de fermer les réservoirs à eau chaude», peut-on lire dans l'ordre d'évacuation publié en après-midi.

Près de 4000 personnes, incluant la population de High Level et des communautés environnantes, sont touchées par cet ordre d'évacuation. Des centres d'accueil ont été ouverts dans diverses villes des environs pour accueillir les réfugiés.

L'Alberta fait face à un début de saison des feux de forêt difficile avec plusieurs brasiers d'importance hors de contrôle lundi. Le temps sec et la chaleur ont grandement contribué au phénomène.

L'électricité a été coupée à High Level en raison des feux de forêt. Certaines portions de route ont aussi dû être fermées dans le nord de la province.

La région de High Level est, de loin, la plus touchée depuis le début de la saison avec 25 600 hectares de terrain ravagé depuis le début de la saison, le 1er mars. À la grandeur de la province, ce sont près de 42 000 hectares qui ont été affectés par les flammes.

Le premier ministre Jason Kenney a appelé les Albertains à respecter les consignes des autorités, notamment sur les restrictions et les évacuations. «Comme c'est souvent le cas à cette période de l'année, le risque d'incendie de forêt est élevé», a-t-il rappelé en partageant sur Twitter un message demandant à des citoyens de prendre des mesures de précaution.