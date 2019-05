Le batteur de Slipknot en deuil de sa fille de 22 ans

Shawn Crahan, le batteur de Slipknot, a annoncé une nouvelle tragique, dimanche, sur les réseaux sociaux.

Sa fille cadette, âgée d’à peine 22 ans, est décédée.

«C'est le cœur brisé, et avec la plus profonde douleur, que je vous informe que ma plus jeune fille, Gabrielle, est décédée hier, samedi le 18 mai 2019. Elle avait 22 ans», a écrit Shawn Crahan.

«Les arrangements funéraires sont à venir. Ma famille et moi-même demandons que notre vie privée soit respectée. Je vous remercie. Je vous embrasse, le clown», a conclu le musicien.

De nombreux fans et collègues musiciens ont réagi à l’annonce de la mort de la jeune femme.

Avec sa femme Chantel, Shawn Crahan a eu 4 enfants, Alexandria, Gage, Simon et Gabrielle.

«Hier, ma petite sœur Gabrielle est morte. Je suis en état de choc et je ne sais pas comment gérer les émotions que je ressens. Ce qui me réconforte aujourd'hui, c'est ma famille, mes amis et mes chats», a écrit Alexandria Crahan sur Instagram.

Simon Crahan a lui aussi partagé l’annonce du décès de sa sœur sur les réseaux sociaux.

«Aujourd'hui est le jour le plus difficile de toute ma vie. Je suis confus, je suis en colère, je suis triste. Je suis juste vraiment très triste. Gabri tu me manques tellement, tu me manques car nous étions les meilleurs amis. Nous avions une bonne relation et maintenant tu n'es plus ici. Je t'aime Gabri et je sais que tu le sauras pour toujours», a publié Simon Crahan sur Instagram.

La cause du décès de Gabrielle Crahan n’a pas été dévoilée.