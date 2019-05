Bras de fer entre Legault et Blackstone sur l’exportation d’électricité

François Legault veut reprendre le contrôle des négociations avec New York et joue du coude avec le géant de l’investissement Blackstone, propriétaire du projet de câble électrique sous-marin vers la métropole américaine.

«Je veux qu’on reprenne le contrôle des négociations sur le prix», a lancé le premier ministre mardi, quelques heures avant de rencontrer le cofondateur du fonds, Stephen A. Shwarzman, au siège social new-yorkais de l’entreprise.

En arrivant à New York dimanche, M.Legault affirmait qu’il était «très probable» que le Québec signe un important contrat d’exportation d’électricité avec la ville et l’État de New York. Il semble toutefois y avoir du sable dans l’engrenage.

Blackstone est maintenant propriétaire de TDI, qui possède les permis pour un projet de câble sous-marin qui traverserait le lac Champlain et le fleuve Hudson. Pour l’instant, il n’y a pas d’autres projets de ligne de transmission, ce qui place Blackstone dans une position de force. L’entreprise veut être l’intermédiaire.

«Actuellement, c’est beaucoup TDI qui négocie avec la ville de New York. Ils prennent le prix de l’électricité d’Hydro-Québec et ajoutent une contribution pour leur ligne. Moi, ce que je préfèrerais, c’est que HQ offre un prix à New York et ensuite ajoute à ce prix le coût rattaché à une ligne de transmission, que ce soit avec Blackstone ou quelqu’un d’autre», a signifié le premier ministre.

C’est ainsi que la société d’État a remporté un important appel d’offres avec le Massachusetts. C’est pourquoi François Legault a affirmé lundi qu’il songeait à ce qu’Hydro-Québec finance directement un nouveau projet de ligne de transmission et qu’il cherchait d’autres partenaires.

«Ce que je veux, c’est d’être capable d’avoir plusieurs scénarios pour être capable de réaliser celui qui est le plus rapide. Oui il y a un projet avancé du côté des permis et des autorisations du côté de Blackstone, mais bon il y a une question de prix. Je veux qu’on reprenne le contrôle des négociations sur le prix», a ajouté le premier ministre.

M. Legault quitte New York aujourd’hui pour se diriger vers Washington. L’essentiel de sa mission portait sur l’énergie. Elle a d’ailleurs été organisée après l’annonce du maire Bill de Blasio de son intention d’acheter de l’hydroélectricité québécoise pour réduire le bilan carbone de sa ville.