Décès du réalisateur québécois Jean Beaudin

Le réalisateur Jean Beaudin n’est plus. L’homme derrière la caméra de films québécois marquants comme «J.A. Martin photographe», «Le matou» et «Being at Home with Claude», mais aussi du classique de la télé «Les filles de Caleb», est décédé subitement samedi, a annoncé mardi l’Agence Omada. Il avait 80 ans.

La cause de sa mort n’a pas été dévoilée. Jean Beaudin laisse notamment dans le deuil sa conjointe, ses deux enfants et ses cinq petits-enfants.

Il n’y aura pas de funérailles officielles. Afin de remplacer les fleurs, la famille suggère plutôt des dons à la fondation Brain Canada qui développe la recherche sur le cerveau.

La veille de sa mort, soit vendredi, le cinéaste a accepté le titre d’officier de l’Ordre de Montréal que lui a décerné la mairesse Valérie Plante. En 2016, il avait été fait chevalier de l’Ordre national du Québec.

C’est en 1964 que Jean Beaudin a fait son entrée à l’Office national du film. En 1975, il a signé le long métrage «J.A. Martin photographe» qui a été chaudement accueilli à Cannes. Marcel Sabourin et Monique Mercure – récompensée du prix d’interprétation dans l’Hexagone – y tiennent le haut de l’affiche.

À plusieurs reprises au cours de sa carrière échelonnée sur plus de 40 ans, Jean Beaudin a dirigé Marina Orsini à la télé. Ce fut le cas sur le plateau des séries «Les filles de Caleb», «Shehaweh» et «Miséricorde».

Il a aussi mis en images plusieurs œuvres littéraires québécoises, qu’on pense à «Mario», «Le matou», «Being at Home with Claude», «Souvenirs intimes» et «Le collectionneur».

La sortie de son dernier film, le drame psychologique «Sans elle» mettant en vedette Karine Vanasse, remontait à 2006. Deux ans plus tôt avait été lancé son drame d’époque «Nouvelle-France».

En plus d’avoir été réalisateur, Jean Beaudin a agi à titre de scénariste, monteur et producteur pour plusieurs œuvres.

Ils ont dit:

Guillaume Lemay-Thivierge, interprète de Monsieur Émile dans «Le matou» :«J’ai appris son décès ce matin. J’avais un très beau rapport avec lui. "Le matou" a été remastérisé et présenté à la Cinémathèque il y a environ un an, et j’étais content de revoir ce film avec l’homme avec qui je l’avais fait. C’est un peu grâce à lui si je pratique mon métier aujourd’hui, d’une certaine façon. C’était un gars qui protégeait les acteurs, qui était difficile avec l’équipe, mais qui protégeait énormément la vérité et la sensibilité des acteurs. Il m’a protégé, comme petit gars. C’était extraordinaire! Je garde un très, très beau souvenir de mon tournage avec lui.»

Jessica Barker, interprète de Charlotte Beaumier dans «Les filles de Caleb»: «Jean représente pour moi de grands souvenirs. Quand on avait tourné "Les filles de Caleb", on était à Saint-Jean-des-Piles et on avait du temps. Le soir, je soupais avec lui. J’ai vraiment eu une intimité avec lui. C’était un homme d’une immense générosité, qui a fait attention à moi. Le personnage de Charlotte, c’était Jean, c’était toute la douceur et la tendresse de Jean. Il avait une sensibilité incroyable. À chaque fois qu’on se croisait, il me prenait dans ses bras et me disait : "Nous autres, on a fait des belles affaires!" C’était sa phrase, et c’est vrai! "Les filles de Caleb", quelle série!»

Vincent Bolduc, interprète de Napoléon Bordeleau dans «Les filles de Caleb» :«"Les Filles de Caleb" était l’un de mes premiers plateaux, et il a tellement pris soin de nous! Il m’appelait "Poléon". Comme un papa Noël, avec une affection. Il avait un grand amour des acteurs. Après, il m’a réengagé pour "Les minutes du patrimoine", j’avais 13 ans et il m’appelait encore "Poléon"!»

Ils ont écrit sur Twitter:

Patrice Godin, interprète de Marek Favreau dans «Ces enfants d’ailleurs»: «Magnifiques souvenirs de tournage avec Jean Beaudin sur ¨Ces enfants d’ailleurs¨. Jean était intransigeant, parfois colérique, mais d’une grande sensibilité. Ç’a été un privilège de tourner avec lui. J’en aurais pris plus. Au revoir, Jean Beaudin. Merci.»

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications: «C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès du cinéaste Jean Beaudin. Nos pensées accompagnent ses proches. Merci pour la grande présence et contribution à la scène artistique du Québec et d’ailleurs..»

Claude Fournier, auteur de «Ces enfants d’ailleurs»: «Quelle tristesse d’apprendre la mort de Jean Beaudin, un cinéaste de qui Marie-José et moi étions assez près. Nos condoléances à toute la famille.»

- Avec la collaboration de Marie-Josée R. Roy