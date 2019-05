D’où vient la chanson «Baby Shark»?

Céline Dion a chanté quelques notes de la comptine «Baby Shark», lors de son passage à l’émission Carpool Karaoke avec James Corden. Si la pièce était totalement méconnue pour certains, des millions de parents à l’écoute savaient exactement de quoi il s’agissait.

Extrêmement populaire chez les enfants, «Baby Shark» est aussi un véritable phénomène viral qui dure depuis maintenant près de quatre ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUTES LES VIDÉOS

D’où vient ce ver d’oreille chantonné par des millions de parents (et d’enfants) quotidiennement? Plusieurs magazines spécialisés ont déjà tenté de retracer sa fabuleuse histoire: en voici les grandes lignes.

2007

Une Allemande, Alexandra Müller, a publié le 15 janvier 2007, une vidéo où elle chante une comptine très semblable, mais surtout, où elle mime les mouvements très connus, popularisés dans les versions les plus récentes.

Elle a obtenu plus de 22 millions de visionnements sur son compte personnel depuis 9 ans.

Elle a même produit un album et fait une tournée en Europe. Son site a toutefois été fermé.

La chanson est au stade embryonnaire, et d’autres se chargeront de lui donner de nouvelles qualités musicales.

2009

Deux ans plus tard, un remix de la comptine d’Alexandra Müller a été produit en Allemagne. Moins populaire, et certainement plus «violente», elle a obtenu un certain succès.

Qui l’a inventée?

Un peu comme les origines de la poutine, plusieurs auteurs se disputent aujourd’hui les droits d’auteurs.

Deux parties se retrouvent mêlées à une action en justice pour violation des droits d’auteurs.

Les deux affirment ne pas connaître la version allemande de Mme Müller et ont créé la pièce qu’il connaissait comme une «vague comptine».

2011

Johnny Only, un musicien qui s’est fait connaître sur YouTube (et qui a 4360 abonnés», affirme être le créateur de «Baby Shark».

Il dit avoir entendu la chanson dans des campings et a voulu l’améliorer.

Il dit avoir créé une vraie chanson avec une cohésion musicale complète avec plusieurs harmonies.

La première vidéo qu’il a produite de cette chanson a été publiée le 7 septembre 2011 sur YouTube, et avait été tournée dans la piscine chez sa sœur.

2015

Ensuite, l’entreprise sud-coréenne Pinkfong, un géant du divertissement, a publié une version moderne et ultra rythmée de la comptine en novembre 2015 sur YouTube. Depuis, la chanson a recueilli près de 2 milliards de visionnements.

L’entreprise publie fréquemment de nouvelles versions de la chanson, dans plusieurs langues, entraînant des millions de clics.

Les hauts dirigeants de Pinkfong affirment de leur côté avoir repris une comptine pour enfants et l’avoir tout simplement améliorée. Contrairement à la version de l’Américain, la chanson est simple, n’a pas de «bridge», disent-ils.

D’autres chanteurs et groupes pour enfants ont également repris la chanson avec laquelle ils ont beaucoup de succès.

La chanson a fait parler à l’émission d’Ellen DeGeneres, et même sur le compte Instagram de Kylie Jenner.

La pièce est également utilisée dans les cours de premiers soins pour les enfants. En effet, un peu comme la pièce «Staying Alive» des Bee Gees, son rythme permettrait de faire les compressions thoraciques au taux recommandé.