Le porte-parole de Québec solidaire (QS) en matière de laïcité, Sol Zanetti, qui a déjà défendu «bec et ongles» la laïcité au Québec, a radicalement changé sa position au cours des dernières années.

En 2013, il semblait pourtant prolaïcité et son idée immuable, explique Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

Voici ce que Sol Zanetti pensait à l’époque: «Contrairement à ce que suggérait le rapport Bouchard-Taylor, les enseignants de l'école publique devraient aussi s'abstenir de porter des signes religieux. [...] Le rôle de l'enseignant est de créer un environnement propice à la liberté de penser. Comment peut-il être crédible dans ce rôle s'il affiche son appartenance à une religion?», écrivait le professeur de philosophie sur un blogue en 2013.

Pour Martineau, ce changement drastique dans sa façon de penser est douteux.

«Il était POUR le fait qu’on interdise les signes religieux dans les écoles! Il défendait bec et ongles la laïcité! Je me demande ce qui s’est passé, on a le droit de changer d’idée, mais quand même, méchant virage à 180», note le chroniqueur.

Pour Martineau, soit Zanetti a réellement changé d’avis, soit il a fait des concessions pour son parti politique.

«Il faut qu’il nous explique ce qui est arrivé... mais c’est un méchant virage!», conclut-il.

