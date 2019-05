Le ministre Bonnardel dans le métro: pas d'engagement pour la ligne rose

Le ministre des Transports du Québec François Bonnardel n’a pas profité de son passage dans le métro de Montréal mardi matin pour faire de nouvelles annonces concernant le transport en commun dans la métropole.

Accompagné de la mairesse de Montréal Valérie Plante et de la ministre déléguée aux Transports Chantal Rouleau, M. Bonnardel a pris le métro vers 7h30 à la station Laurier, sur la ligne orange. Après avoir laissé passer un premier train, les trois se sont engouffrés dans un Azur bien rempli, et sont ressortis quatre stations plus loin, à Champ-de-Mars.

« C’est un des métros les plus populaires au monde, celui de Montréal. Encore une fois, on voit la popularité de ce métro. De visu, il n'y a rien de mieux que de voir comment les gens voyagent, se transportent, matin après matin pour aller au travail, tout ça. Il n'y a rien de mieux pour se faire un constat en bonne et due forme », a mentionné le ministre après son trajet, précisant quand même qu’il était déjà bien au fait de la situation.

Aucune nouvelle annonce n’a été faite lors du point de presse qui a suivi la visite, le ministre rappelant les projets déjà en cours comme le prolongement de la ligne bleue et le SRB Pie-IX.

«Les engagements qu’on prend, c’est le plan de décongestion qu’on a mis sur la table lors de la dernière élection», a-t-il déclaré au terme de son déplacement.

Pour ce qui est de la ligne rose, les élus ont rappelé que c’est à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) d’évaluer ce type de projet.