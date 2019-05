«L’hypocrite suprême»: Mario Dumont s’attaque à Leonardo DiCaprio

Mario Dumont dénonce l’instrumentalisation de la cause environnementale par certaines vedettes et membres du star-système, donnant en exemple l’acteur américain Leonardo DiCaprio et le décrivant comme «l’hypocrite suprême».

«C’est une joke. C’est LA voix mondiale sur le climat et il a déjà fait 8000 km en jet privé pour aller chercher un prix...en matière d’environnement», dénonce l’animateur.

Mario Dumont souligne aussi son yacht privé de 300 pieds, son récent voyage à Cannes en avion et son investissement dans l’entreprise Beyond Meat, qui a pris d’assaut les supermarchés avec ses produits de «viande végétale».

«Il salit les producteurs de viandes sur les réseaux sociaux avec un certain nombre de faussetés, mais finalement, il va faire des centaines de millions avec ça», ajoute-t-il au sujet de l’acteur américain.

L’animateur dresse un parallèle avec certains signataires du «pacte», au Québec.

«Une seule personne peut facilement avoir l’empreinte écologique de 10, 20, voire 50 familles», conclut-il.