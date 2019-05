Devant la succession de travaux majeurs qui sont en cours ou qui sont attendus à Montréal, il ne faut pas s’attendre à voir la ligne rose s’ajouter à cette liste de sitôt.

La mairesse de Montréal Valérie Plante a assuré mardi qu’elle ne lâchera pas le morceau afin de faire progresser son projet de ligne rose, mais la réalité, avance Stéphane Bédard, c’est qu’à court et moyen terme, sa réalisation est improbable en raison d’une mauvaise planification dans le passé.

«À Montréal, il y a l’échangeur Turcot qui se complète, le prolongement de la ligne bleue, on a eu la fin du pont Champlain et on aura le REM – un REM plus, plus, maintenant. Il n’y a plus de place. Je pense qu’il n’y a même plus de pépines disponibles pour faire des travaux!»

L’analyste estime que, par le passé, des occasions d’améliorer le transport en commun ont été gaspillées et que, maintenant, «on pense qu’on va avaler l’éléphant en une seule bouchée».

Malgré tout, sa collègue Caroline St-Hilaire souligne que tous ces projets majeurs n’aident en rien l’état de la ligne orange du métro de Montréal, où les usagers continuent de s’entasser comme des sardines lors des heures de pointe.

«On remercie les Montréalais d’utiliser le transport en commun en leur disant [...] que c’est plus important d’aller construire un troisième lien que d’améliorer le transport en commun», déplore-t-elle.