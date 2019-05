Un délinquant sexuel libéré même s’il se pose en victime

Un délinquant sexuel de Québec qui a agressé pendant des années une victime «pour lui faire plaisir» est sorti du pénitencier au cours des derniers jours, et ce, même s’il n’a pratiquement pas cheminé depuis le début de sa sentence.

L’histoire du pédophile Alain Potvin avait fait grand bruit il y a quelques années, alors que le conjoint d’une de ses victimes avait placardé le secteur de Charlesbourg d’affiches avertissant la population qu’il vivait dans ce quartier.

Puis Audrey Beaulieu, qui a été utilisée comme jouet sexuel par Potvin pendant des années alors qu’elle n’était qu’une adolescente, avait fait lever une ordonnance de non-publication protégeant son identité, pour témoigner à visage découvert de toute l’horreur qu’il lui avait fait subir.

Pendant près de sept ans, son bourreau l’a agressée presque tous les jours. «Il disait à ma mère qu’il m’aidait à faire mes devoirs. Au début, c’était des attouchements, mais ça s’est transformé en agressions sexuelles complètes au fil du temps. Ça se passait tous les jours, souvent deux fois par jour», avait-elle témoigné.

«J’avais peur. Je faisais exprès de manquer l’autobus scolaire parce que je savais ce qui m’attendait en arrivant à la maison. Il m’a volé ma vie. Quand tu te fais tuer, c’est fini. Moi, je vais vivre avec ça jusqu’à ma mort», avait-elle continué.

Aujourd’hui, même si elle a refait sa vie, Audrey est totalement bouleversée par la sortie de son agresseur.

Aucun progrès

Après avoir passé cinq ans derrière les barreaux, Potvin ne semble pas avoir cheminé.

«Vous êtes pratiquement au même point qu’au début de la sentence, puisque vous continuez à minimiser vos gestes et à nourrir vos distorsions cognitives», peut-on lire dans le tout dernier rapport de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Dans un rapport rédigé en septembre dernier, les commissaires allaient même plus loin. «Vous avez expliqué que parfois c’est la victime qui allait vers vous, et vous acceptiez ses demandes pour lui faire plaisir. La Commission a également retenu que vous vous considérez comme étant la victime principale de votre comportement.»

Selon ce qu’a dit Potvin aux commissaires, la victime lui manifestait de l’affection, mais il aurait «mal interprété ses gestes».

«Vous avez succombé à “votre volonté de trop bien faire”, en réagissant de façon inappropriée au besoin d’affection de votre victime qui était alors jeune en âge», lit-on.

Soumis à de sévères conditions

Après cinq ans derrière les barreaux, Potvin pourra bénéficier d’une libération d’office puisqu’il a purgé les deux tiers de sa peine d’un peu plus de sept ans.

Il devra toutefois se soumettre à de sévères conditions, dont une interdiction de consulter du matériel pornographique et de se retrouver en présence de filles de moins de 16 ans sans être accompagné d’un autre adulte.

Bouleversée par la sortie de son agresseur

L’idée que son bourreau sorte du pénitencier bouleverse Audrey Beaulieu, qui a choisi de quitter la ville de Québec pour pouvoir refaire sa vie.

«Ça fait bientôt cinq ans que les écluses d’émotions qui m’habitaient avaient été fermées, et là, j’ai l’impression qu’elles vont céder à nouveau», laisse-t-elle tomber.

S’aider elle-même

Depuis que Potvin a pris le chemin du pénitencier, Audrey tente de refaire sa vie, ce qui n’a pas toujours été une partie de plaisir.

«Après le long et pénible procès, j’ai perdu mon emploi parce que j’étais incapable de me concentrer. Je n’étais plus capable de marcher dans ma propre ville sans que ça me rappelle de mauvais souvenirs. J’ai donc décidé de quitter Québec», raconte-t-elle.

Alors qu’elle voulait aider d’autres victimes à dénoncer leur agresseur à l’époque du procès, Audrey s’est vite rendu compte qu’elle devait d’abord penser à elle. «J’avais beaucoup de travail à faire sur moi-même avant de pouvoir aider les autres.»

Dénoncer

Bien appuyée par son conjoint qui la soutient dans son combat depuis huit ans, Audrey s’épanouit maintenant dans son nouveau travail. Malgré tout, la sortie de son bourreau fait remonter en elle de douloureux souvenirs ces jours-ci.

«Je ne sais pas si un jour cet homme réalisera tout le mal qu’il a fait. Il n’y a pas un jour qui passe sans que je me rappelle ce qu’il m’a fait endurer. La meilleure décision de ma vie a été de le dénoncer. J’encourage toutes les victimes à faire la même chose», dit-elle.