Vincent Lambert, malade en fin de vie ou handicapé cognitif?

«C’est une victoire de la justice, c’est une victoire des droits fondamentaux de Vincent Lambert.»

L’avocat des parents de Vincent Lambert, Me Jean Paillot, a expliqué sur les ondes de LCN les motifs sur lesquels ils s’appuient pour réclamer la poursuite des traitements de cet homme au cœur d’une affaire qui déchire non seulement sa famille, mais la France, plongée en plein débat sur les soins en fin de vie.

Dans un état végétatif depuis un accident de la route survenu en 2008, Vincent Lambert, ancien infirmier psychiatrique de 42 ans, n’avait pas laissé de directive écrite sur ce qu’il souhaitait. Depuis, sa famille s’est divisée en deux clans: ses parents, fervents catholiques opposés à l’arrêt des soins, et son épouse Rachel et son neveu François, qui souhaitent pour leur part mettre fin à ce qu’ils décrivent comme de l’«acharnement thérapeutique».

Selon ceux qui prônent la poursuite des traitements, Vincent Lambert souffre d’un handicap cognitif et «la question qui se pose est de savoir si ce handicap justifie à lui seul l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation de ce monsieur».

«Nous prétendons que si Vincent Lambert est un jour malade ou en fin de vie, il n’y aura pas de difficulté pour arrêter ses traitements, mais tant qu’il n’est que handicapé et qu’il n’est pas malade ou en fin de vie, il n’y a pas du tout de raison d’arrêter son traitement, et ce traitement doit continuer à défaut de quoi il y aurait une discrimination à l’égard d’une personne handicapée», a expliqué Me Paillot.

Vincent Lambert dort la nuit, est éveillé le jour, et n’a que peu ou pas d’interaction avec son environnement, selon l’avocat des parents. Mardi matin, ce dernier était d’ailleurs à ses côtés pour s’assurer que les soins avaient bien repris, à la suite d’un énième rebondissement dans cette affaire.

