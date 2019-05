15 frais de déménagement à ne pas oublier

Combien ça coûte déménager? Tout dépend si vous vous servez de vos biceps ou si vous louez ceux d’une équipe.

Voici un survol des principaux frais à surveiller lors de votre déménagement.

Avec déménageurs

1. En temps normal, prévoyez un tarif d’environ 100$ à 135$ l’heure pour un camion et trois hommes, si vous emballez vous-même. Un 2 1/2 coûtera environ 250$, une maison de deux étages avec garage: 1000$ à 1500$.

2. Ajoutez 100$ à 300$ pour le chargement et le déchargement, peut-être plus s’il y a des escaliers (départ et arrivée).

3. Le tarif horaire double et même triple le 1er juillet, jusqu’à 350$.

4. Ajoutez une centaine de dollars pour divers frais (boîtes, emballage...).

5. Prévoyez plusieurs centaines de dollars si vous faites emballer et déballer meubles et objets, débrancher et brancher l’électronique et les ordinateurs, le nettoyage des logements de départ et d’arrivée, l’entreposage de vos biens dans un entrepôt de transit.

Avec ses amis et sa famille

6. Location d’un camion de type cube de 15 pieds, avant le 29 juin et après le 2 juillet: environ 120$ pour un bloc de sept heures; inclus: 50 km et assurance avec franchise autour de 700$, 18 à 20 cents du km additionnel; du 30 juin au 2 juillet: environ 250$ pour un bloc de sept heures et environ 300$ pour un bloc de 12 heures.

7. Couverture d’assurance sans franchise (sauf égratignures et éclatement de pare-brise de l’intérieur): 20$ à 30$. Vérifiez auprès de votre assureur l’étendue de la couverture de l’avenant 27 de votre assurance automobile personnelle ou celle de votre carte de crédit avant de louer un camion.

8. Location de diable: 22$; chariot: 6$.

9. Location de couvertures: 2$ chacune, une douzaine pour 20$.

10. Location de bandes à cliquet pour attacher le chargement: 6$ chacune.

11. Achat de gants de travail: environ 2$ la paire.

12. Achat d’un sachet de matelas double: 6$; queen: 7$ (essentiel contre les punaises et la saleté).

13. Pizza extra large 16 pouces toute garnie: environ 30$, livraison incluse, sans pourboire.

14. Bière: caisse de 24 bouteilles, marque grand public: de 31$ à 35$ (limite de taux d’alcool plus sévère avec un camion: 0,05).

15. Boisson gazeuse: 2 L, environ 3$; eau de source en bouteille, 500 ml: environ 1$.

Conseils

Appelez votre assureur: votre prime habitation ou automobile pourrait augmenter ou baisser selon votre nouveau quartier.

- Faites un inventaire de tous vos biens (formulaire ici) et finissez d’empaqueter la veille du déménagement.

- Pour économiser, emballez la vaisselle et les bibelots avec les vêtements d’hiver.

- Camion loué? Assurez-vous que votre chargement est attaché convenablement. La SAAQ fait des vérifications à l’improviste sur les routes et accorde des amendes.

- Votre beau-frère se fait un tour de rein avec votre frigo ou endommage vos meubles? C’est normalement couvert par votre assurance habitation: appelez votre assureur.

- Il est déjà trop tard pour louer un camion pour le 1er juillet.

- Exigez un devis écrit d’au moins trois déménageurs; exigez un contrat écrit et payez avec une carte de crédit, jamais le montant total à l’avance.

- Vérifiez si le déménageur est inscrit à la Commission des transports du Québec (registre), s’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation (Office de la protection du consommateur) et si son assurance couvre la valeur de remplacement.

- Les tarifs des déménageurs grimpent considérablement en cas de déménagement interurbain ou transfrontalier.